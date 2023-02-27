Левитс призвал предоставить экс-президенту Грузии Саакашвили медицинскую помощь

Президент Эгилс Левитс призывает власти Грузии полностью гарантировать права бывшего президента страны Михаила Саакашвили, включая необходимую медицинскую помощь в соответствии с международными обязательствами и усилиями Грузии.
Левитс распространил этот призыв на своей странице в соцсети Twitter.
I call on the Georgian authorities to fully guarantee the rights of former President Mikheil Saakashvili, including to necessary medical care, in line with Georgia's international commitments and aspirations.— Egils Levits (@valstsgriba) February 27, 2023
Состояние здоровья Саакашвили ухудшается из-за быстрой потери веса, сообщили в среду врачи экс-главы Грузии.
Саакашвили был задержан грузинской полицией, когда он вернулся на родину в 2021 году. До этого грузинский суд приговорил его к шести годам тюремного заключения в 2018 году, среди прочего, за злоупотребление властью в то время, когда он был президентом. Сторонники Саакашвили утверждают, что обвинения политически мотивированы и их продвигает правящая партия страны "Мечта Грузии".
В заключении здоровье Саакашвили значительно ухудшилось.
С конца прошлого года Саакашвили находится в больнице. Он был госпитализирован через 50 дней после начала голодовки в знак протеста против задержания.
Адвокаты и врачи Саакашвили неоднократно выражали беспокойство по поводу ухудшения его здоровья.
Лечащий врач Саакашвили Тамара Даварашвили заявил на пресс-конференции в среду, что Саакашвили может скоро оказаться в интенсивной терапии.
"Состояние пациента становится тяжелым", — сказала она, добавив, что его вес чрезвычайно низкий.
Саакашвили, который весил 115 килограммов в октябре 2021 года, теперь весит всего 67 килограммов.
На прошлой неделе более 570 депутатов Европейского парламента (EP) приняли резолюцию, в которой правительство Грузии было призвано освободить Саакашвили и уполномочить его получать медицинскую помощь за границей.
Лидеры Польши, Украины и Молдовы также выступили с аналогичными призывами.