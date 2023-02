Левитс призвал предоставить экс-президенту Грузии Саакашвили медицинскую помощь

Президент Эгилс Левитс призывает власти Грузии полностью гарантировать права бывшего президента страны Михаила Саакашвили, включая необходимую медицинскую помощь в соответствии с международными обязательствами и усилиями Грузии.

Левитс распространил этот призыв на своей странице в соцсети Twitter.

I call on the Georgian authorities to fully guarantee the rights of former President Mikheil Saakashvili, including to necessary medical care, in line with Georgia's international commitments and aspirations.