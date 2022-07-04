Левитс призывает в память о жертвах Холокоста помнить о прошлом, создавая общее будущее

Поминая погибших в результате Холокоста, необходимо помнить о прошлом и создавать наше общее будущее, подчеркнул президент Эгил Левитс, обращаясь к еврейской общине в момент поминовения жертв Холокоста у мемориала жертвам Холокоста.

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Президент отметил, что Вторая мировая война была глобальной трагедией, которая затронула латвийскую землю и принесла страдания латвийскому народу.

По словам Левитса, 4 июля знаменует собой начало трагедии, за которым последовали массовые убийства в Бикерниекском и Румбульском лесах и других местах Латвии.

Президент указал, что события этого дня символичны, ведь первые евреи погибли в сгоревшей синагоге — молельном доме, который на протяжении тысячелетий объединял еврейский народ общей верой и надеждой на лучшее будущее.

"Даже сегодня руины этой сожженной синагоги служат символом геноцида невинных людей, вызванного расизмом и нетерпимостью", — сказал президент.

Он подчеркнул, что немецкий оккупационный режим и его пособники совершили в Латвии преступления против человечества. В результате была уничтожена латвийская еврейская община, бывшая неотъемлемой частью латышского народа, латышского общества.

"Латвия последовательно осуждала любую оккупационную власть. Мы также не должны забывать тех самоотверженных латвийцев, которые спасали своих сограждан-евреев", — подчеркнул Левитс.

Президент отметил, что имена этих людей увековечены наряду с именем Жаниса Липке на памятнике возле руин синагоги. Благодаря работе историка Маргерса Вестерманиса в Латвии идентифицировано приблизительно 700 спасителей евреев.

"Сегодня мы выражаем глубочайшие соболезнования латвийской еврейской общине. Невозможно выразить ни числами, ни словами то, что потеряло латвийское государство и общество вместе с уничтожением большей части своей еврейской общины", — сказал Левитс.

Он упомянул, что недавно отмечалось 20-летие Стокгольмской декларации, участники которой, в том числе Латвия, признали, что в мире все еще существуют геноцид, этнические чистки, расизм, антисемитизм, ксенофобия. Подписавшие декларацию страны сошлись во мнении, что международное сообщество несет ответственность за борьбу с этим злом, отметил президент.

"Несмотря на усилия международного сообщества, мы продолжаем наблюдать отрицание Холокоста, антисемитизм, конфликты и насилие в ближних и дальних регионах, а также попытки переписать историю Второй мировой войны. Поэтому я категорически осуждаю абсурдные утверждения российских властей о том, что руководство Украины сопоставимо с нацистским режимом. Это ложь, принижающая значение Холокоста и глумящаяся над памятью жертв Холокоста", — подчеркнул Левитс.

"Мир должен извлечь уроки из пережитого. Просвещение, память и исследование Холокоста являются для нас важной задачей. Это наш моральный и политический долг перед будущими поколениям", — сказал президент.

Агентство LETA сообщало ранее, что 4 июля 1941 года, через три дня после вступления немецко-фашистских войск в Ригу, местный вспомогательный полицейский отряд, подчиненный немецкой Полиции безопасности и Службе безопасности под руководством Виктора Арайса, сжег молельный дом вместе с находившимися в нем людьми.

В этот же день были сожжены и другие еврейские синагоги — жертвами стали не менее 400 человек. С этих событий в Латвии начался Холокост — массовое уничтожение евреев. В 1990 году Верховный Совет Латвии принял решение объявить 4 июля днем памяти жертв геноцида еврейского народа.