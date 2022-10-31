Левитс: процесс создания нового правительства может завершиться во второй половине ноября

Новое правительство в Латвии может быть сформировано в ноябре, а скорее во второй половине месяца, такую ​​надежду выразил президент Латвии Эгилс Левитс в интервью программе "Утренняя панорама" Латвийского телевидения.

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В понедельник, 31 октября, Левитс еще раз встретится с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем ("Новое Единство").

По оценке Левитса, скорость формирования коалиции сейчас средняя — темпы переговоров могли бы быть быстрее, но они и не слишком медленные. Он хотел бы, чтобы Кариньш сообщил сегодня, что три партии — "Новое единство", "Объединенный список" и Национальное объединение — договорились о формировании коалиции о меморандуме о сотрудничестве. Это был бы оптимальный результат, но Левитс не знает, будет ли он достигнут. До встречи между сторонами состоятся переговоры, отметил президент.

В ходе дальнейших переговоров партиям, формирующим коалицию, предстоит согласовать структуру Кабинета министров, его состав и правительственную декларацию, но пока не похоже, что работа по этим вопросам начата, сказал Левитс.

Президент подчеркнул, что официальное выдвижение Кришьяниса Кариньша премьер-министром состоится тогда, когда станет ясно, что новая коалиция работоспособна.

Левитс хотел бы, чтоб был создан новый инструмент для обеспечения единства коалиции, что должно быть прописано в документах о сотрудничестве. Идея такая: если некий проект решения не принимается в Сейме из-за позиции одной коалиционной партии, то премьер-министр вправе требовать отставку министра от этой партии. В коалиции должны обсуждаться различные проекты решений, но когда решения приняты, их надо выполнять, пояснил свою позицию Левитс.

Президент считает, что Латвии необходимо новое министерство энергетики (сейчас о создании этого ведомства спорят "Новое Единство" и "Объединенный список". Президент полагает, что структура правительства должна отражать актуальные задачи развития страны. Новое министерство означает не увеличение количества государственных служащих, а необходимость перегруппировки имеющихся ресурсов в соответствии с текущими задачами, пояснил Левитс.