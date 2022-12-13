Левитс: проделана солидная работа по формированию правительства
Foto: Valsts prezidenta kanceleja

Партнеры по коалиции проделали солидную работу по формированию правительства, заявил президент Эгил Левитс в программе TV3 "900 секунд".

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По мнению президента, члены будущего правительства проделали серьезную и солидную работу, ведь избиратель поставил перед Сеймом достаточно сложную задачу — создать коалицию партнеров, имеющих разные представления о том, по какому пути идти, что, в свою очередь, потребовало длительных переговоров.

Основная цель переговоров — договориться о работе, которую предстоит проделать в правительстве и коалиции, поскольку идеи у партнеров разные, сказал Левитс, подчеркнув, что в парламентской демократии время, затрачиваемое на формирование коалиции, проводится целесообразно, потому что это облегчает дальнейшую работу.

Президент считает, что должны быть введены ответственные лица по четырем направлениям. Первое такое направление — дигитализация, так как Латвия — единственная страна в современном мире, в которой нет политики дигитализации. Второе направление — демография, третье связано с политикой информационного пространства, которой в Латвии тоже нет, и четвертое направление — высшее образование, наука и инновации, за которые в других странах есть ответственные лица.

Как сообщалось, утверждение нового правительства в Сейме может состояться в эту среду.

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