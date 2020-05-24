Левитс: Прокуратура в Латвии в настоящее время работает на посредственном уровне

Прокуратура в Латвии в настоящее время работает ниже среднего уровня, такое мнение высказал президент Эгил Левитс в интервью программе "Ничего личного" (Nekā personīga) телеканала TV3.

Этим летом истекает срок полномочий генерального прокурора Эрика Калнмейерса, и в настоящее время проводится конкурс по отбору следующего руководителя прокуратуры. На высокую должность претендуют восемь кандидатов.

"[На этой должности] Нужно понимать роль прокуратуры в стране. Нужно видеть проблемы. Я бы сказал, что до сих пор прокуратура функционировала на посредственном уровне. В лучшем случае на среднем уровне. Или даже не достигнув среднего уровня".

По словам президента, посредственное качество работы прокуратуры связано с плохим юридическим образованием, недостаточным профессионализмом и рутиной. "Главная проблема заключается в том, что уровень образования юристов и криминалистов у нас недостаточно высок. Так всегда было. В среднесрочной перспективе образование могло бы стать главным вопросом, который необходимо решать", — сказал Левитс.

Левитс признал, что образование прокуроров лучше, чем у следователей, поэтому роль прокуроров на первом этапе расследования можно было бы увеличить, чтобы прокуроры могли "не только пассивно наблюдать, но и фактически вести процесс", и тогда полиция стала бы действовать как учреждение от имени прокуратуры.

"Каждый генпрокурор впервые заступает на эту должность. Это очень ответственный пост, — подчеркнул президент. — Может оказаться, что он действительно способный. Это было бы очень хорошо, конечно. Но может оказаться так, что он неспособный, и тогда вся страна должна ждать пять лет, пока не закончится срок его полномочий".

"Должна быть система, как обеспечивается ответственность. И здесь речь не о правонарушениях, там все ясно. Надо придумать такую систему, при которой эта ответственность была бы видна. Например, если в прокуратуре по каким-то труднообъяснимым обстоятельствам накапливаются дела, которые по каким-то причинам затягиваются, то это в том числе общественная проблема, а не только внутренний вопрос прокуратуры", — заключил Левитс.