Левитс просит Сейм повторно назначить Калниньша командиром Национальных вооруженных сил
Foto: LETA

Президент Эгилс Левитс призвал Сейм одобрить кандидатуру нынешнего командира Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии Леонида Калниньша на второй срок на этой должности. Как говорится в письме Левитса спикеру Сейма Инаре Мурниеце, глава государства полагает, что Калниньш "показал себя как профессиональный и компетентный офицер с навыками строгого лидера".

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Днем ранее за кандидатуру Калниньша высказался и министр обороны Артис Пабрикс.

Командующий НВС утверждается на должности сроком на четыре года Сеймом по предложению президента Латвии и рекомендации Министерства обороны.

Калниньш служил начальником Объединенного штаба НВС с августа текущего года, а в НВС служит с 1997 года. В 2006 году был заместителем командующего латвийским контингентом в Ираке. В декабре 2016 года стал командиром НВС.

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президент Латвии Эгилс Левитс Артис Пабрикс Сейм Сейма
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