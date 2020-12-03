Левитс просит Сейм повторно назначить Калниньша командиром Национальных вооруженных сил

Президент Эгилс Левитс призвал Сейм одобрить кандидатуру нынешнего командира Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии Леонида Калниньша на второй срок на этой должности. Как говорится в письме Левитса спикеру Сейма Инаре Мурниеце, глава государства полагает, что Калниньш "показал себя как профессиональный и компетентный офицер с навыками строгого лидера".

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Днем ранее за кандидатуру Калниньша высказался и министр обороны Артис Пабрикс.

Командующий НВС утверждается на должности сроком на четыре года Сеймом по предложению президента Латвии и рекомендации Министерства обороны.

Калниньш служил начальником Объединенного штаба НВС с августа текущего года, а в НВС служит с 1997 года. В 2006 году был заместителем командующего латвийским контингентом в Ираке. В декабре 2016 года стал командиром НВС.