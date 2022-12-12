Левитс провозгласил поправки о создании постов вице-министров и нового министерства

В понедельник, 12 декабря, президент Эгил Левитс провозгласил принятые Сеймом в окончательном чтении поправки к закону о государственном управлении и закону об устройстве Кабинета министров, которые предусматривают создание должности вице-министра и должности министра климата и энергетики.

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Поправки к обоим законам вступят в силу 13 декабря, сообщили в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

Левитс подчеркнул, что считает поправки "хорошими и правильными, потому что необходимо модернизировать нашу систему государственного управления".

Сколько вице-министров будет в Кабмине?



Коалиционное соглашение предусматривает создание трех постов вице-министров, но в настоящее время не планируется выдвигать конкретные кандидатуры, сообщил один из лидеров партийного объединения "Новое Единство", будущий министр финансов Арвил Ашераденс.

После запланированного утверждения правительства еще ожидается обсуждение вопроса о том, какие области или направления не охвачены, чтобы договориться, как использовать эту предусмотренную в коалиционном соглашении возможность, пояснил политик.

В коалиционном соглашении прямо не указано, какие партии займут соответствующие должности или при каких министерствах эти должности могут быть созданы. Однако подразумевается, что каждая из партий будущей коалиции имеет возможность выдвинуть по одному вице-министру.

В настоящее время "Новое Единство" не планирует выдвигать кандидата на пост вице-министра, подчеркнул Ашраденс.

Ранее прозвучало, что "Объединенный список" может получить возможность предложить кандидатуру на пост заместителя потенциального министра обороны Инары Мурниеце (Нацобъединение).