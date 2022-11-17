Решение Сейма перейти на преподавание только на латышском языке "глубоко отзовется в будущем", заявил президент Эгил Левитс в видеоприветствии проживающим за границей гражданам Латвии по случаю 104-й годовщины провозглашения Латвии.

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Как сообщили агентству в медиацентре канцелярии президента, по мнению президента, это необходимая реформа, которая не только сплотит латвийское общество, но и сделает Латвию более латышской.

Также Левитс указывает, что ожидается новое правительство, которое должно быть правительством реформ. Экономика Латвии должна развиваться стремительнее, а благосостояние народа — расти быстрее, поэтому сотрудничество с диаспорой должно стать еще более тесным и интенсивным, подчеркивает руководитель государства.

"Латвия остро нуждается в умных людях с западным мышлением. Прорыв Латвии в образовании, экономике и других сферах не может произойти без вашего участия в процессах изменений", — говорится в приветствии президента к латышам, проживающим за границей.