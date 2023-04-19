Левитс решил баллотироваться в президенты Латвии на второй срок

Действующий президент Латвии Эгилс Левитс будет баллотироваться на второй срок. Об этом сам политик сообщил после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем ("Новое Единство"), пишет агентство LETA.

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Как уже сообщалось, 17 апреля Национальное объединение приняло решение выдвинуть кандидатуру действующего президента Эгилса Левитса для переизбрания на эту должность. Премьерское "Новое единство" также обещает поддержку Левитсу. Однако сам Левитс только сейчас официально подтвердил, что будет претендовать на второй срок.

Левитс поблагодарил Национальное объединение и "Новое Единство" за высокую оценку его деятельности и приглашение продолжить работу в следующие четыре года. Левитс подчеркнул, что представляет четкие ценности — они и западные, и латышские. Таковы убеждения президента, которые он, по его собственному мнению, он отстаивал на протяжении четырех лет.

Левитс неоднократно подчеркивал, что избрание президента с большинством голосов, в котором решающую роль играют прокремлевские партии, в данной ситуации недопустимо, так как было бы неправильным и опасным сигналом как обществу, так и союзникам Латвии. Поэтому Левитс готов баллотироваться на второй президентский срок.

"Считаю, что президента нужно избирать не арифметическим большинством, а политическим большинством, в которое не входят прокремлевские партии. Призываю коалицию быть сплоченной и ответственной в этом вопросе", — сказал президент журналистам.

В свою очередь, еще одна коалиционная политическая сила — "Объединенный список" — выдвинула в президенты предпринимателя Улдиса Пиленса. В его поддержку высказался ряд оппозиционных политиков, однако стабильное большинство голосов на выборах Пиленсу не гарантировано.

Таким образом, коалиция не сумела договориться об едином кандидате в президенты. Это означает, что как Левитс, так и Пиленс могут быть избраны только с привлечением голосов оппозиции.

В то же время премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что будет работать над тем, чтобы коалиция все же договорилась об общем кандидате в президенты. Также глава правительства подчеркнул: недопустимо, чтобы кандидат в президенты был избран голосами депутатов, которые поддерживают политику Кремля.

Выборы президента состоятся в Сейме 31 мая.