Левитс решит, будет ли баллотироваться на второй президентский срок, весной

Срок полномочий президента истекает в мае 2023 года. Избирают главу государства депутаты Сейма.
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Как свидетельствует архив агентства LETA, 29 мая 2019 года Сейм избрал на пост президента страны тогдашнего судью Суда Европейского союза (ЕС) Левитса, который был выдвинут на эту должность коалиционными политиками. За Левитса проголосовал 61 депутат.
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