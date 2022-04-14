Левитс: российские войска действуют с особой жестокостью, чтобы убить как можно больше мирных жителей

Российские войска действуют с особой жестокостью, чтобы убить как можно больше мирных жителей, заявил сегодня журналистам президент Эгил Левитс после экстренного визита на Украину.

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Он сообщил, что визит президентов стран Балтии и Польши на Украину стал первым визитом глав государств на Украину с начала войны. Президенты посетили Бородянку и другие места, где можно было увидеть следы российских военных действий.

По словам Левитса, в стране сожжены целые жилые районы, разрушены дома и заминированы дороги и отдельные постройки.

"Действительно, было тяжело все это видеть. Российская армия не продвигается вперед, потому что украинцы героически сопротивляются, в итоге российская армия переходит к террористической тактике против мирного населения. Мы также увидели пораженные украинской армией российские танки и другую бронетехнику. Это означает, что украинская армия способна отражать атаки российских войск", — сказал президент.

Левитс подчеркнул, что России не удалось выполнить первоначальный план — занять Киев за несколько дней. По словам президента, Россия отклонилась от первоначального плана и "перебросила" свою армию на восток Украины, где готовится к новому наступлению.

В ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским президенты стран Балтии и Польши обсудили ряд вопросов. Одним из главных было вооружение, которое сейчас необходимо Украине для продолжения сопротивления. Левитс отметил, что украинский народ мотивирован, сплочен для защиты своей страны.

"Украина нуждается не только в стрелковом, но и в тяжелом вооружении. Хочу отметить, что существенную военную помощь Украине оказывают страны Балтии и Польша, каждая пропорционально своим возможностям. Президент Украины выразил благодарность за поддержку, которую оказывают Латвия, Литва, Эстония и Польша в укреплении военного потенциала Украины", — сказал Левитс.

На встрече также обсуждалась заявка Украины на вступление в Европейский союз (ЕС). Зеленский поблагодарил президентов восьми стран, которые в совместном заявлении в конце февраля призвали ЕС предоставить Украине немедленный или досрочный статус кандидата. Ожидается, что ЕС рассмотрит заявку Украины в ускоренном порядке, хотя обычно на это уходит несколько лет. По словам Левитса, весьма вероятно, что ответ станет известен уже в июне.

Президенты также обсудили другие виды помощи, в которой нуждается Украина, — экономическую и финансовую. Президенты стран Балтии и Польши пообещали президенту Украины, что в переговорах с партнерами будут выступать за то, чтобы помощь Украине была оказана как можно скорее и в максимальном объеме.

Кроме того Левитс и Зеленский обсудили вопрос экспорта зерна, который в настоящее время невозможен из-за войны. Президент подчеркнул, что Украина является одним из крупнейших в мире экспортеров зерна и что многие страны Африки и Ближнего Востока зависят от зерна, экспортируемого из нее. Экспорт зерна также составляет большую часть экономики Украины.

"Мы обсуждали вопрос экспорта украинского зерна через балтийские и польские порты, в особенности через латвийские порты в Риге, Лиепае и Вентспилсе. Я уже обратился в правительство по этому вопросу, чтобы экспортный поток, который невозможен через Одесский порт, пошел по железной дороге в порты Латвии и Клайпедский порт", — сообщил Левитс журналистам.

В ходе беседы президенты затронули и отношения Украины с Россией. По мнению президента, совершенно очевидно, что Россия совершает военные преступления. Президенты говорили о процессах, которые возбуждены и еще могут быть возбуждены против России в международных судах.

Левитс рассказал, что обсуждал с Зеленским идею создания специального международного трибунала для рассмотрения агрессивной войны России против Украины. Он отметил, что такие прецеденты были, наиболее известным из них является Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии, где были осуждены военные преступники.

"Идея требует достаточного количества стран, которые будут готовы взять на себя обязательство по созданию такого трибунала. Я думаю, что эту идею следует поддержать", — сказал Левитс.

Он также подчеркнул, что президент Украины просил передать большую благодарность латвийскому народу за помощь, которую латвийское государство и общество оказывает Украине.