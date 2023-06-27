Левитс: Россия угрожает Латвии больше, чем четыре года назад

Россия угрожает Латвии больше, чем четыре года назад, подчеркнул сегодня президент Эгил Левитс на встрече с представителями общественности, приуроченной к окончанию его полномочий на посту президента.

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Он отметил, что хотя угроза возросла, но повысилась и безопасность Латвии в рамках коллективной обороны НАТО.

По словам президента, умение защищаться и поражать противника в уязвимые места — это гарантия того, что противник не нападет, потому что знает, что проиграет. Левитс отметил, что это логика безопасности на протяжении тысячелетий, которую понимает и Россия.

Президент подчеркнул, что повышение уровня безопасности Латвии не было ни простым, ни само собой разумеющимся. Стратегическая концепция НАТО на протяжении 15 лет означала, что союзники окажут поддержку Латвии только тогда, когда на нее нападут русские.

После Бучи и Ирпени стало возможным убедиться, что такая концепция не подходит для Латвии. По словам Левитса, союзников нужно было убедить в том, что стратегию НАТО нужно менять, что и удалось сделать, и теперь речь идет о защите каждого квадратного сантиметра.

Левитс отметил, что это большой успех и залог безопасности Латвии. Президент также подчеркнул, что Западу необходимо объяснить: происходящее в Украине — это идеологическая война, а не война за ресурсы. Идеологическая война проистекает из постколониального комплекса неполноценности России, поскольку Россия все еще считает себя обманутой сверхдержавой.

С другой стороны, из комплекса постколониальной неполноценности России, по мнению президента, выросла идеология "русского мира". Левитс подчеркнул, что Россия не дала оценку своему прошлому, в отличие, например, от Германии, которая это сделала и дистанцировалась от него.

Левитс подчеркнул, что Латвия должна продолжить разъяснительную работу на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе. Он также указал на необходимость интегрированной балтийской системы ПВО, повышения боевого потенциала Национальных вооруженных сил и создания полигона "Селия". Не менее важны оборонное образование в школах и служба государственно обороны.

В своем выступлении президент также упомянул мятеж главы группы российских наемников "Вагнер" Евгения Пригожина, который показал, насколько хрупок и слаб режим президента России Владимира Путина.

Левитс заявил, что пока "Вагнер" находился на фронте в Украине, группа каким-то образом была причастна к российской системе. Теперь, когда около восьми тыс. боевиков "Вагнера" могут отправиться в Белоруссию, особо обозначилась проблема уязвимости границы, поскольку нахождение "Вагнера" в Белоруссии создает дополнительные риски для Латвии.

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Президент подчеркнул, что для Латвии внешняя политика является одним из векторов политики безопасности. Латвия может гордиться тем, что приобрела внешнеполитическую известность и влияние, которых у страны не было до войны на Украине.

В своем выступлении Левитс также акцентировал внимание на кандидатуре Латвии на место непостоянного члена Совета Безопасности ООН. По словам президента, хотя в обществе и существует скептицизм по поводу участия Латвии в таком малоэффективном институте, оно все же важно, потому что на этом форуме Латвия может представлять свою политику и позицию, а это одна из приоритетных задач внешней политики Латвии.

Вторая приоритетная задача — настоять на создании международного трибунала. Президент пояснил, что Латвия и Лихтенштейн — два небольших государства, не затронутые колониальным прошлым, которые образуют группу в Генеральной Ассамблее ООН для продвижения этой идеи.

По словам президента, если международное право не отреагирует на развязанную Россией войну, может понизиться уровень международного права. Поэтому реакция необходима. По мнению Левитса, лучшим ответом стало бы создание специального трибунала для рассмотрения преступлений России.

Другой вариант — создать такой трибунал на региональном уровне, например, под эгидой Совета ЕС, но он будет иметь меньшую степень легитимности. Третьим вариантом является создание гибридного трибунала, что предлагает США, но по сути это был бы украинский трибунал с международным участием.

Левитс подчеркнул, что международный трибунал крайне важен, чтобы Россия не осталась безнаказанной. В связи с существующим аргументом, что войны ведутся везде и за последние 70 лет их было сотни, он подчеркнул, что войну в Украине можно сравнить с аннексией Кувейта в 1991 году, когда он был оккупирован Ираком. Международное сообщество в сравнительно короткие сроки отвоевало Кувейт и восстановило его независимость.