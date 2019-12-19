Левитс: Санкции показали, что в Латвии не было политической воли навести порядок

После введения санкций США против отстраненного от исполнения обязанностей Айвара Лембергса и связанных с ним юридических лиц, стало ясно, что в Латвии недостаточно или вообще не было политической воли привести в порядок свою страну. Это было сделано только после давления со стороны. Об этом сегодня в интервью на Латвийском радио заявил президент Латвии Эгилс Левитс.

Он указал, что страна смогла собраться только после давления извне, хотя это должна была быть собственная инициатива и желание.

“Поэтому возникает вопрос, почему мы этого не сделали сами, если знаем, что санкции наложили за бездействие в течение 15 лет. Я думаю, этот случай будет хорошим уроком не только политикам, но и любому гражданину Латвии”, - сказал Левитс, указав, что граждане должны критически оценивать, кого поддерживать на выборах.

Президент Латвии отметил, что эта ситуация оставит серьёзные следы на международном образе Латвии, но в то же время это урок.

Вчера Бюро по контролю над иностранными активами Госказны США (OFAC) сняло санкции с Вентспилсского порта, после того как правительство Латвии решило взять полный контроль над крупнейшими портами. В санкционном списке по-прежнему находится Лембергс и три связанные с ним организации - Агентство развития Вентспилса, Ассоциация развития бизнеса и Ассоциация транзитного бизнеса.

Лембергс оказался под санкциями США на основании “списка Магнитского” за систематическое участие в коррупции.