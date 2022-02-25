Левитс: санкции против России сильны, но они могут быть еще жестче
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Санкции против России за вторжение в Украину очень строгие, но все возможности еще не исчерпаны, заявил президент Эгилс Левитс Латвийскому телевидению в пятницу утром после внеочередного саммита лидеров Европейского Союза.

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Президент считает, что в отношении России за военную агрессию против Украины нужно применять все возможные санкции, и переговоры об этом продолжатся. "Однако уже введенные санкции очень сильны и окажут негативное влияние на экономику и военный потенциал России", — сказал Левитс.

Глава государства считает, что преступный режим России угрожает не только Украине, но и Европе и миру, поэтому это государство должно быть полностью изолировано, как это было в случае с Северной Кореей.

На вопрос о чрезмерной зависимости некоторых стран от энергоресурсов России, Левитс ответил, что эти страны, в том числе и Латвия, осознали свои ошибки и теперь ищут альтернативные решения, чтобы в итоге как можно скорее стать независимыми от России.

Левитс назвал протесты в России против решения президента Владимира Путина начать войну в Украине очень смелыми. "Возможно, эта авантюра, эта война — начало конца путинского режима. Потому что история показывает, что конец такого рода авантюры очень часто приводит к концу режима", — сказал Эгилс Левитс.

Он добавил, что сейчас Латвия находится в безопасности, поскольку защищена статьей 5-й договора НАТО.

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