Левитс считает, что кризис, связанный с Covid-19, сплотил общество "как тридцать лет назад"

В период, когда введены ограничения из-за Covid-19, латвийское общество показало себя с лучшей стороны и столь же сплоченным, как 30 лет назад, заявил в среду после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем президент Латвии Эгил Левитс.

Он рассказал, что обсудил с премьером меры по ограничению распространения вируса в Латвии и во всем мире и пришел к выводу, что правительство своевременно предприняло необходимые шаги. Пока заболеваемость Covid-19 в Латвии по сравнению с другими странами сравнительно низкая, и принимаются меры, чтобы так было и впредь.

В то же время в мире заболеваемость растет, поэтому особенно важно, чтобы общество выполняло введенные государством правила.

По словам Левитса, латвийское общество в целом ведет себя очень ответственно и соблюдает ограничительные меры. "У всех у нас сейчас одна цель, и все, с небольшими исключениями, участвуют в выполнении этой цели", — сказал президент.

Он призвал самоуправления участвовать в ограничении вируса, приведя в качестве примера Цесис, где пожилых людей и находящихся в самоизоляции снабжают необходимыми товарами.

Кариньш также выразил благодарность обществу и предпринимателям, которые соблюдают все наложенные правительством ограничения. Он привел примеры взаимопомощи, например, одна женщина помогает выгуливать животных тем людям, которые находятся на карантине.

По словам премьера, безответственных людей немного, но нужно понимать, что каждый подобный случай может повлечь за собой негативные последствия для многих других людей, которые действовали ответственно.