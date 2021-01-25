Левитс: сфера внутренней безопасности Латвии долгое время оставалась без внимания

Сфера внутренней безопасности Латвии долгое время оставалась без внимания, и это отражается в изношенной инфраструктуре, низких зарплатах и уровне образования работников, заявил президент Эгил Левитс.

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Как сообщили в канцелярии президента, сегодня у Левитса состоялась онлайн-встреча с министром внутренних дел Сандисом Гиргенсом и руководителями Государственной полиции, Службы государственной безопасности, Государственной пограничной охраны и Государственной пожарно-спасательной службы.

В ходе встречи Гиргенс и руководители служб указали на неудовлетворительную инфраструктуру и материально-техническую базу, а также острую необходимость в дополнительных ресурсах для укрепления служб, которые долгое время не получают адекватного финансирования.

Министр отметил, что существует острая необходимость в улучшении условий труда, обновлении служебной экипировки, автомобильного транспорта, а также в повышении зарплат в этом секторе.

Поддержка внутренней безопасности в Латвии должна быть эквивалентна ее поддержке в двух других странах Балтии, подчеркнул Гиргенс.

Он также добавил, что необходимо оцифровать процессы, инвестировать в цифровые навыки сотрудников, развивать киберполицию, чтобы бороться с киберпреступностью.

В свою очередь Левитс подчеркнул, что национальная безопасность страны включает как внешнюю безопасность, за которую отвечает Министерство обороны, так и внутреннюю, за которую в первую очередь несет ответственность Министерство внутренних дел.

Левитс подчеркнул, что рывок в развитии обороны в последние годы является примером того, насколько серьезно государство должно относиться к безопасности своих жителей.

"В ближайшие годы аналогичный рывок необходим в сфере внутренней безопасности. Поэтому внутреннюю безопасность, ее системное укрепление, в том числе с учетом новых угроз в цифровой среде, следует рассматривать как единую государственную задачу, которую необходимо решить в ближайшие годы", — сказал президент.

Президент и министр внутренних дел также обсудили обеспечение современного дополнительного образования для сотрудников системы внутренних дел.