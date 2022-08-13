Левитс: следует аннулировать виды на жительство и визы тем, кто настроен прокремлевски

Латвия должна пересмотреть уже выданные виды на жительство и визы и аннулировать их тем, кто поддерживает российскую агрессию. Об этом заявил президент государства Эгил Левитс в своей речи на слете политически репрессированных в Икшкиле 13 августа.

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Президент сообщил, что виды на жительство впредь не должны выдаваться тем постоянным жителям Латвии, которые в будущем примут российское гражданство. "Они должны будут покинуть нашу страну", — сказал президент.

"Торговля предыдущими правительствами видами на жительство, их неоправданная щедрость в выдаче видов на жительство российским гражданам, за которой скрывались лишь корыстные интересы некоторых политических бизнесменов, создали риски безопасности и поспособствовали двуязычию. Пришло время провести ревизию последствий этой неудавшейся и опасной политики", — заявил Левитс.

Также президент сказал, что Россия, в каких бы государственных форматах она бы не существала, всегда была имперской и угрожающей своим соседям. "Убийство невинных людей, пытки, унижения, депортации, лишение человеского достоинства — все, что сегодня происходит в Украине, происходило и здесь, у нас, в Латвии", — сказал глава государства в Икшкиле.

Левитс напомнил, что Латвия не выдает туристические визы россиянам уже с первого дня войны — с 24 февраля. Однако другие страны продолжают выдавать визы. "В Латвию русские туристы приезжают не только с латвийской визой, но и с туристическими визами других Шенгенских стран, например, Финляндии или Италии. Поэтому считаю, что Латвии вместе с Финляндией, Эстонией, Чехией и другими странами-единомышленницамии нужно выдвинуть требование в дальнейшем уже на уровне Европы прервать выдачу туристических виз гражданам России. Это было бы дополнительной санкцией против России", — заявил президент.