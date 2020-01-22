Левитс: современный капитализм нужно модифицировать, включив в него социальный аспект

Современную модель капитализма необходимо модифицировать, включив в экономическую политику социальные и экологические аспекты, заявил президент Эгил Левитс на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом агентству LETA сообщили в канцелярии президента.

Левитс был одним из трех основных докладчиков на дискуссии "Экономическое развитие Европы: экономический потенциал стран Центральной и Восточной Европы".

В ходе дискуссии президент подчеркнул важность "Инициативы трех морей", которая связывает Северную и Центральную Европу, что станет большим плюсом для экономики стран и региональных связей. В этом контексте президент также подчеркнул важность проекта железнодорожной инфраструктуры Rail Baltica.

В свою очередь во время дискуссии мировых лидеров о роли Европы в мире или "An Ascendant Europe" состоялся обмен мнениями о конкурентоспособности Европы. Левитс подчеркнул, что существующую модель капитализма необходимо модифицировать, включив в экономическую политику социальные и экологические аспекты.

Как сообщалось, на этой неделе президент принимает участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, чтобы обсудить важные для Латвии и других демократических государств вопросы.

Президент будет находиться в Давосе до 24 января.