Левитс созвал экстренное совещание для обсуждения дальнейших действий по делу Мисане

Президент Эгил Левитс созвал совещание руководителей ответственных учреждений, чтобы обсудить дальнейшие действия по делу Кристины Мисане, которую Дания собирается выдать Южно-Африканской Республике (ЮАР), сообщили агентству LETA в президентской канцелярии.

В своем видеообращении президент отмечает, что уже несколько месяцев он, как и другие представители властей Латвии, активно участвует в том, чтобы оказать помощь Мисане.

"Народ Латвии ощущает солидарность с нашей гражданкой Кристиной Мисане. Я также присоединяюсь к этой солидарности", — сказал президент.

Совещание состоится 17 февраля в Рижском замке.

Как сообщалось, в пятницу окружной суд Дании принял решение не освобождать обвиняемую в ЮАР в похищении своего ребенка Мисане. Как сообщили представители женщины, это решение фактически означает, что 20 февраля Мисане будет выдана ЮАР.

По данным Латвийского телевидения, на слушании дела адвокат Мисане представил новые доказательства, чтобы предотвратить выдачу женщины ЮАР. Адвокат подчеркнул, что наказание должно быть соразмерно правонарушению. В свою очередь прокурор заявил, что Мисане опоздала с предоставлением новых доказательств и потребовал, чтобы она как можно скорее была выдана ЮАР.

Поскольку Мисане в знак протеста 8 февраля начала голодовку, врач датской тюрьмы проверил состояние ее здоровья и подтвердил, что женщина может быть перевезена в ЮАР. Предположительно Мисане будет выдана ЮАР на следующей неделе, за ней будет прислан конвой.

Кристина Мисане в 2011 году познакомилась с гражданином ЮАР, и через четыре года отношений у них родилась дочь. Однако между родителями начались конфликты, и мужчина в одностороннем порядке решил прекратить отношения. По утверждениям Мисане, он жестоко обращался с ней, дочкой и старшим сыном.

Опасаясь за свою безопасность и безопасность детей, Мисане в 2018 году вернулась в Латвию. В декабре 2018 года она отправилась с рабочей поездкой через Копенгаген в Мозамбик, но была задержана в датском аэропорту, так как находилась в розыске Интерпола по запросу ЮАР за похищение ребенка.