Левитс: у ЕС и НАТО должна быть четкая позиция по миграционному кризису на границе с Беларусью
Foto: Valsts prezidenta kanceleja

Если Литва и Польша предложат действовать согласно процедуре 4-й статьи Североатлантического договора, Латвия это поддержит, заявил Эгилс Левитс после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой и президентом Эстонии Аларом Карисом.

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4-я статья договора о НАТО гласит, что страны-участницы будут консультироваться друг с другом всякий раз, когда, по мнению любой из сторон, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из них находится под угрозой.

"Мы были единодушны в том, что границу нужно охранять и что она будет защищена. Наша граница — крепка. [..] Я говорил о готовности Латвии защищать свою границу. У нас есть для этого необходимые силы и мы ими управляем так, чтобы граница была защищена", — сказал Левитс.

Президент также добавил, что происходящее у границы с Беларусью не является кризисом беженцев, как в 2015 году. По мнению Левитса, это — гибридное нападение России и Беларуси на Европейский Союз (ЕС), Польшу, Латвию и Литву.

"У ЕС и НАТО в этом вопросе должна быть четкая позиция. Говоря о Евросоюзе, могу заявить, что он нас поддерживает, нет никаких разногласий между нашими странами и Еврокомиссией. Мы считаем, что Евросоюз также должен участвовать в укреплении границ Польши, Литвы, и, возможно, Латвии, ведь это внешняя граница ЕС", — добавил президент Левитс.

Уже сообщалось, что в этом году через границу с Беларусью в Литву, Латвию и Польшу попали несколько тысяч мигрантов, преимущественно из Ирака. В Литве и Польше из-за кризиса с мигрантами ввели на границе чрезвычайное положение, начали возводить заграждения из колючей проволоки, усиливать охрану границы для пресечения потоков нелегалов с территории Белоруссии.

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