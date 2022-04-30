Левитс: участие в субботнике - признак латышского самосознания

Участие в субботниках является своего рода признаком латышского самосознания, и это подтверждается записью в Конституции о том, что забота о природе и окружающей среде является обязанностью каждого человека, - заявил на открытии акции по очистке окружающей среды "Большой субботник" ее покровитель президент Латвии Эгилс Левитс.
Как сообщила заведующая медиацентром канцелярии президента Юстине Дейчмане, при этом президент подчеркнул, что в наши дни человечество победило природу, поэтому нужно позаботиться о том, чтобы она не исчезла. По мнению Левитса, это этическая задача для людей, которую сегодня можно выполнить путем объединения сил, сообщает агентство LETA.
"Если мы посмотрим на историю нашего народа, фольклор и культуру, увидим, что люди всегда помогали друг другу, вместе отправляясь приводить в порядок поля. Это наша традиция, которую мы пронесли по всему миру: наше движение весенних субботников уже укоренилось более чем в 150 странах", - говорит Левитс.
В эту субботу президент с супругой Андрой Левите, сотрудниками канцелярии президента и Латвийского паралимпийского комитета работали в Бишумуйже на очистке участка земли, на котором планируется строительство Латвийского паралимпийского спортивного центра.
30 апреля в более чем в 1000 мест Латвии проходит Большой субботник. По информации руководителя Большого субботника Виты Яунземе, к вечеру пятницы было зарегистрировано 1148 пунктов уборки. В субботу у людей тоже есть возможность присоединиться к субботнику и выйти на один из маршрутов по благоустройству или уборке территории или отправиться собирать мусор в индивидуальном порядке.
Большой субботник проводится в Латвии уже 15-й год подряд.