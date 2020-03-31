Левитс: в чрезвычайном положении нужно поддержать латвийские СМИ

В условиях чрезвычайной ситуации от правительства требуется поддержка латвийским СМИ, заявил президент Латвии Эгил Левитс.

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Как сообщили агентству LЕТА в канцелярии президента, к Левитсу обратились Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ), Латвийская ассоциация журналистов и Латвийская ассоциация издателей прессы, требуя поддержки государства в период чрезвычайной ситуации в связи с распространением Covid-19.

По словам президента, чрезвычайная ситуация резко изменило не только экономику государства и привычки жителей, но и поставило новые задачи перед средствами массовой информации. "Кризис нельзя преодолеть, и общество не может действовать согласованно, есть людям не хватает надежных источников информации и они поддаются растущим потокам дезинформации. Серьезные латвийские СМИ стараются сейчас эмоционально и ответственно делать свою работу. Журналисты не находятся в простое, а, наоборот, работают больше, чем обычно, но из-за экономической ситуации СМИ лишились доходов от рекламы", — сказал Левитс.

Он считает, что правительство уже сейчас должно принять решения, чтобы по возможности наиболее эффективно поддержать латвийские СМИ.