Левитс: в правительстве — небольшая турбулентность, а не серьезный кризис
Foto: LETA

Разногласия в правительстве, приведшие к смене министров, можно расценивать как небольшую турбулентность, а не как серьезный правительственный кризис, считает президент Эгилс Левитс.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В интервью программе "900 секунд" глава государства выразил уверенность в том, что "эта турбулентность будет преодолена, и правительство проработает до выборов".

По словам Левитса, катализатором напряженных событий в правительстве явно стала работа полиции в парке Победы на прошлой неделе, за которую министр внутренних дел Мария Голубева взяла на себя политическую ответственность, объявив об отставке.

"Ответный ход, касающийся министра экономики, это внутрикоалиционный вопрос. Трудно сказать, был ли он необходим", — прокомментировал передвижки в КМ президент.

Также Левитс считает, что сейчас не время раскачивать правительство, и уверен, что это понимают и две политические силы, наиболее непосредственно вовлеченные в коалиционные разногласия.

На вопрос, не помешает ли риторика последних дней партнерам по коалиции продолжать совместную работу, Левитс сказал, что напряжение в отношениях спадет.

"Риторика остается риторикой. Главное, чтобы правительство оставалось стабильным. Это в интересах всего общества, всего Латвийского государства. Этого хотят обе стороны, сохранение министров на посту не является самоцелью", — резюмировал Эгилс Левитс.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Благоприятная рабочая среда: советы по улучшению психологического климата
Делать больше, умнее и экономить: как офису стать зеленым
Зеленый курс затронет каждое предприятие и отрасль
Цифровое пространство сегодня стало еще одним фронтом
Быть бизнесменом и благотворителем: социальное предпринимательство в Латвии
Будь #смарт-покупателем – формируй свою онлайн корзину покупок ответственно
Полезные советы, как защитить себя от выгорания
Будь #смарт-магазином – элементы безопасности