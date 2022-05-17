Левитс: в правительстве — небольшая турбулентность, а не серьезный кризис

Разногласия в правительстве, приведшие к смене министров, можно расценивать как небольшую турбулентность, а не как серьезный правительственный кризис, считает президент Эгилс Левитс.

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В интервью программе "900 секунд" глава государства выразил уверенность в том, что "эта турбулентность будет преодолена, и правительство проработает до выборов".

По словам Левитса, катализатором напряженных событий в правительстве явно стала работа полиции в парке Победы на прошлой неделе, за которую министр внутренних дел Мария Голубева взяла на себя политическую ответственность, объявив об отставке.

"Ответный ход, касающийся министра экономики, это внутрикоалиционный вопрос. Трудно сказать, был ли он необходим", — прокомментировал передвижки в КМ президент.

Также Левитс считает, что сейчас не время раскачивать правительство, и уверен, что это понимают и две политические силы, наиболее непосредственно вовлеченные в коалиционные разногласия.

На вопрос, не помешает ли риторика последних дней партнерам по коалиции продолжать совместную работу, Левитс сказал, что напряжение в отношениях спадет.

"Риторика остается риторикой. Главное, чтобы правительство оставалось стабильным. Это в интересах всего общества, всего Латвийского государства. Этого хотят обе стороны, сохранение министров на посту не является самоцелью", — резюмировал Эгилс Левитс.