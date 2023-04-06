Левитс в случае выдвижения в президенты не хотел бы получить голоса от нелатышских партий
Foto: Valsts kanceleja

Если действующий президент Эгилс Левитс снова будет баллотироваться на этот пост, он бы не хотел получить голоса от партий, которые не являются "латышскими прозападными". Об этом Левитс заявил в передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

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Президент конкретно не ответил, хотел бы он сам вновь занять этот пост. Левитс также не сообщил, обсуждается ли его кандидатура в настоящее время внутри партий и обсуждалось ли уже его возможное выдвижение.

"В настоящее время партии формируют свое мнение. Задача партий — обратиться к своим кандидатам. Это ожидается во второй половине апреля — кандидаты должны быть выдвинуты. В настоящее время идет консолидация мнений", — сказал глава государства.

По его словам, если партии сочтут это необходимым, он обязательно рассмотрит возможность баллотироваться на пост президента еще раз.

Однако у него есть свои предпочтения в поддержке. "Я не хотел бы быть избранным голосами тех сил, которые не за западную и латышскую Латвию", — заявил Левитс.

Как уже сообщалось, выборы президента в Сейме пройдут 31 мая.

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