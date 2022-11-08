Левитс: война - тревожный звонок для ускорения перехода на возобновляемые источники энергии

Нынешний энергетический кризис, вызванный войной России против Украины, является еще одним тревожным сигналом для ускорения перехода к возобновляемым источникам энергии, отметил в понедельник, 7 ноября, на 27-й сессии Генеральной конференции Организации Объединенных Наций (ООН) об изменении климата (COP27) президент Эгил Левитс.

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Как сообщили в канцелярии президента, Левитс подчеркнул, что последствия изменения климата давно ощущаются во всем мире и теперь ситуация усугубляется войной России на Украине, которая напрямую влияет на продовольственную и энергетическую безопасность и окружающую среду.

По мнению президента, зеленые решения не только способствуют снижению последствий изменения климата, но и обеспечивают усиление безопасности энергоснабжения. Левитс отметил, что в Латвии диверсифицированы источники энергии и ускоряется реализация проектов ветряных электростанций. Кроме того, Латвия намерена достичь климатической нейтральности к 2050 году.

"Латвия привержена достижению цели Европейского союза по сокращению выбросов парниковых газов не менее чем на 55% к 2030 году. В местном масштабе два крупных латвийских города - Рига и Лиепая - хотят войти в число первых 100 климатически нейтральных городов Европы к 2030 году", - указал президент.

По словам Левитса, коллективные проблемы требуют общих решений, и эти решения должны основываться на справедливом переходе. Эффективное управление изменением климата требует тесного сотрудничества между правительством, бизнесом, учеными и гражданским обществом.

Президент подчеркнул, что COP27 должна стремиться к преодолению различий среди государств в сфере смягчения последствий изменения климата, адаптации, предотвращения ущерба и разрушений, а также финансирования борьбы с изменением климата. Левитс подчеркнул, что задержки в мерах по смягчению последствий изменения климата только увеличат потребность в адаптационных мерах и финансовых ресурсах. По его мнению, итогом конференции в Шарм-эль-Шейхе должен стать масштабный, всеобъемлющий глобальный ответ на изменение климата.