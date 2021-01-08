Левитс: все согласные на вакцинацию латвийцы должны сделать это до середины лета
Foto: LETA

Президент Эгил Левитс в интервью программе ЛТВ "Утренняя панорама" заявил, что новый министр здравоохранения Даниэль Павлютс хорошо подготовлен для выполнения этих обязанностей, подчеркнув, что сейчас приоритетной задачей является обеспечение быстрой вакцинации всего населения от Covid-19.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Президент считает, что все жители, которые хотят пройти вакцинацию, должны сделать это к середине лета. Он признал, что единственный фактор, который не зависит от Латвии, — это время, когда привезут вакцины.

"Это задача, аналогичная военной, и ее нужно решать быстро и эффективно, с соответствующей ответственностью, дисциплиной и контролем. Это задача министра здравоохранения, и я уверен, что он с ней справится", — сказал Левитс.

Президент напомнил, что Павлютс является опытным политиком, работал в правительстве и возглавлял парламентскую фракцию.

Левитс напомнил, что главной задачей, которая и вызвала разногласия между премьер-министром Кришьянисом Кариньшем и ныне бывшим министром здравоохранения Илзе Винькеле, является новый план вакцинации от Covid-19. "Я уверен, что он будет подготовлен быстро и эффективно", — сказал президент, подчеркнув необходимость надзора, ответственности и системы, чтобы вакцины не оставались в холодильнике, а быстро использовались.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv LETA

Sharing Options

128

Source

rus.DELFI.lv LETA

Tags

Вакцинация Даниэл Павлютс Илзе Винькеле Кришьянис Кариньш Эгил Левитс
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
"Я горда и счастлива быть в ИТ-отрасли": история Елены о карьерных перипетиях
Более половины компаний Рижского порта завершают год с увеличением грузооборота
Полезные приложения, которые помогут реализовать планы на год
Умные подарки на любой вкус: праздничный выбор гаджетов Huawei
Работая в ИТ, можно легально примерить на себя роль хакера. История Айгарса
Праздничная неделя вместе c Wolt: рекомендует Сигне Мейране
Существует то, что меняется: женщин очень ждут в мире ИТ. История Дианы
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии