Левитс: все согласные на вакцинацию латвийцы должны сделать это до середины лета

Президент Эгил Левитс в интервью программе ЛТВ "Утренняя панорама" заявил, что новый министр здравоохранения Даниэль Павлютс хорошо подготовлен для выполнения этих обязанностей, подчеркнув, что сейчас приоритетной задачей является обеспечение быстрой вакцинации всего населения от Covid-19.

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Президент считает, что все жители, которые хотят пройти вакцинацию, должны сделать это к середине лета. Он признал, что единственный фактор, который не зависит от Латвии, — это время, когда привезут вакцины.

"Это задача, аналогичная военной, и ее нужно решать быстро и эффективно, с соответствующей ответственностью, дисциплиной и контролем. Это задача министра здравоохранения, и я уверен, что он с ней справится", — сказал Левитс.

Президент напомнил, что Павлютс является опытным политиком, работал в правительстве и возглавлял парламентскую фракцию.

Левитс напомнил, что главной задачей, которая и вызвала разногласия между премьер-министром Кришьянисом Кариньшем и ныне бывшим министром здравоохранения Илзе Винькеле, является новый план вакцинации от Covid-19. "Я уверен, что он будет подготовлен быстро и эффективно", — сказал президент, подчеркнув необходимость надзора, ответственности и системы, чтобы вакцины не оставались в холодильнике, а быстро использовались.