Левитс встревожен случаем, когда орденоносцу отказали в статусе участника нацсопротивления: написал в Сейм
Foto: LETA

Президент Эгилс Левитс написал письмо комиссии Сейма по правам человека, обратив внимание депутатов на то, что не во всех случаях законы страны обеспечивают "индивидуальную справедливость для конкретных лиц". Глава государства "встревожен случаями, когда Латвия наградила некую персону высшей государственной наградой — Орденом Виестурса — за особые заслуги перед национальным движением сопротивления, одако этот же человек не может получить статус участника движения сопротивления".

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Как пояснил президент, данное лицо при всех своих заслугах не соответствует всем прописанным сейчас в законодательстве условиям для того, чтобы получить статус участника.

"Эти недоразумения законодатель должен быстно устранить, чтобы обеспечить восстановление исторической справедливости и не вызывать в людях непонимание, а впридачу к этому — еще и чувство несправедливости", — подчеркнул в своем обращении к представителям Сейма Левитс.

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