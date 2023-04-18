Левитс за год заработал 314 386 евро

Доходы президента Латвии Эгила Левитса в 2022 году составили 314 386 евро, что немного меньше, чем год назад. Президент также задекларировал объемные вклады и накопления, свидетельствуют публично доступные данные VID.

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В качестве зарплаты президента Госканцелярия заплатила ему 75 120 евро, также было заплачено 15 024 евро компенсаций и 5889 евро других доходов.

Пенсия суда ЕС составила 191 600 евро, латвийская пенсия Госагентства социального страхования — 1680 евро, пенсия Allianz Lebensversicherung-AG — 1690 евро, пенсия Deutche Rentenversicherung — 13 117 евро.

Также президент получил наследство в размере 9979 евро от Даце Валды Осе, Tiesu namu aģentūra заплатила ему 98 евро, а Госагентство социального страхования — еще 200 евро.

Левитс задекларировал несколько вкладов в инвестиционные фонды. Его портфель вкладов состоит из семи инвестиций: 168 707, 439 678, 59 948, 108 004, 14 072, 88 641 и 90 480 евро.

Также президент задекларировал долги в размере 4143 евро.

У Левитса накоплено 274 770 евро в латвийском филиале Luminor Bank и 281 853 евро в Banque et Caisse D'epargne de L'etat. Ему принадлежит автомобиль Mercedes Benz A160 2009 года выпуска, две квартиры в Риге, квартира в Цесисе, два земельных участка в Марупе и один в Энгуре. Еще пять объектов в Риге и Смарде принадлежат ему частично.

Также Левитс является почетным президентом европейской юридической ассоциации Societas Iuris Publici Europaei.

Доходы Левитса в 2021 году были больше. Зарплата от Госканцелярии — 71 853 евро, компенсации — 14 304 евро, другие доходы — 4583 евро. В наследство от Даце Валды Осе было получено 275 000 евро, пенсия Госагентства социального страхования — 1496 евро, пенсия Allianz Lebensversicherung-AG — 1668 евро. В качестве сделок размером выше 20 минимальных зарплат Левитс указал наследство, а также вклады в инвестиционные фонды 101 540 и 102 241 евро.

В 2020 году зарплата президента от Госканцелярии была 71 520 евро, компенсация от Суда ЕС — 181 610 евро, пенсия от Allianz Lebensversicherungs-AG — 833 евро, компания Old Mutual International Isle of Man Limited заплатила ему за имущество 92 478 евро, а французская компания Societe Generale — 11 383 евро. Также было получено наследство от Даце Валды Осе — 258 933 евро. Также в декларации фигурировали три сделки с суммой выше 20 минимальных зарплат: наследство и продажа двух портфелей ценных бумаг на сумму 92 478 и 11 393 евро.

В 2021 году сумма накоплений Левитса была 474 671 евро, в 2020 — 436 222 евро.