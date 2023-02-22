Левитс: Запад должен сделать все возможное, чтобы Украина победила в войне

Запад должен сделать все возможное, чтобы Украина победила в войне с Россией, заявил президент Латвии Эгилс Левитс во время встречи с президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО, Йенсом Столтенбергом и руководителями Восточного фланга НАТО (В9) в Варшаве.

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На встрече лидеры заверили, что продолжат работу над единым ответом НАТО Украине и дальнейшим укреплением европейской безопасности, особенно на восточном фланге НАТО. Также было принято совместное заявление.

Обращаясь к своим коллегам, Левитс представил видение Латвии о том, как сохранить прочный мир в Европе и международный порядок, основанный на верховенстве права.

"Мы все понимаем, что Украина должна победить, а Россия должна проиграть. Со своей стороны мы должны продолжать обеспечивать Украину всем необходимым для облегчения ее победы. Это вопрос не только истребителей, но и нашей решимости защищать наши ценности в долгосрочной перспективе", — заявил Левитс.

Президент подчеркнул необходимость привлечения России к ответственности за преступления, совершенные в ходе войны в Украине, поскольку будущее страны и мировой порядок будут обеспечены только в том случае, если Россия будет привлечена к ответственности.

Президент указал на необходимость предоставления Украине четких перспектив на будущее о возможностях вступления в альянс и о послевоенных гарантиях безопасности. Президент подчеркнул, что Украина хочет вступить в НАТО, и Латвия это решительно поддерживает.

Главы государств обсудили предстоящий в июле в Вильнюсе саммит НАТО. Президент заявил, что в Вильнюсе необходимо договориться о дальнейшем укреплении восточного фланга НАТО, в том числе в странах Балтии.