Левитса призывают собрать за одним столом политиков, медиков и экспертов — чтобы вернуть доверие жителей к процессу борьбы с кризисом Covid-19
Foto: LETA

Латвийское объединение регионов (ЛОР) обратилось к президенту страны Эгилу Левитсу с просьбой использовать авторитет и полномочия главы государства для того, чтобы вернуть доверие жителей к процессу борьбы с кризисом Covid-19. Об этом сообщили представители ЛОР агентству LETA.

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Чтобы предотвратить дальнейшую политизацию вопросов, связанных с кризисом Covid-19, ЛОР призывает Левитса "немедленно собрать за одним столом членов правительства, представителей медицинской отрасли и экспертов".

ЛОР отмечает, что за полтора года кризиса Covid-19 правительство Кариньша продемонстрировало неспособность справиться с главной задачей — остановить распространение вируса, чтобы сохранить здоровье и жизни людей.

"Запоздалые закупки вакцин, хаотичные решения, которые принимаются в последнюю минуту и необоснованное расточительство привели к полному недоверию к действиям правительства Латвии. В результате — один из самых низких показателей вакцинации в Европе, переполненные больницы и кризис в области здравоохранения, а также расколотое общество и утрата авторитета власти", — говорится в заявлении партии.

Научно обоснованные решения заменили политическими, подчеркивают в ЛОР, добавляя, что и следующие решения правительства жители встретят с обоснованным недоверием.

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