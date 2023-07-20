ЛГЦРТ вернул почти 8 млн евро из удержанного еврофинансирования на строительство широкополосной сети

ГАО "Латвийский государственный центр радио и телевидения" (ЛГЦРТ), реализующее в регионах Латвии финансируемый Европейским фондом регионального развития проект строительства широкополосной оптической сети, получило неполные восемь миллионов евро из удержанного еврофинансирования общим объемом в десять миллионов, сообщили представители ЛГЦРТ.

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Ожидается, что в ближайшее время ЛГЦРТ будет полностью возмещена часть финансирования проекта, удержанная с 2019 года.

С марта 2019 года Центральное агентство по финансам и договорам (ЦАФД) удерживает 25% всех понесенных и заявленных расходов на реализацию проекта. Удержание производилось на том основании, что ЦАФД было необходимо проверить соответствие реализации проекта условиям финансирования фонда Европейского союза (ЕС) и получить подтверждение того, что риски, определенные в отчете Министерства финансов как аудиторского учреждения, не применимы к ЛГЦРТ как исполнителю второй очереди проекта широкополосной сети.

Ответственное учреждение — Европейская комиссия — представило разъяснения о соответствии управления проектом ЛГЦРТ, в котором говорится, что все определенные Минфином риски не применимы ко второй очереди проекта широкополосной сети, поэтому удержанное финансирование должно быть возвращено.

С 2019 года для обеспечения реализации целей, которые должны быть достигнуты в проекте, в соответствии со взятыми на себя обязательствами перед строителями ЛГЦРТ профинансировал как удержанные средства, так и обеспечил свою часть софинансирования проекта — 15% от общей суммы реализации проекта.

Оптическая сеть, которая необходима национальным и региональным поставщикам услуг электронной связи для оказания услуг населению, будет доступна согласно плану, подчеркивает председатель правления ЛГЦРТ Гирт Озолс.

В настоящее время в рамках второй очереди указанного проекта построена и сдана в эксплуатацию 1948-километровая трасса оптической кабельной сети. Установлена и введена в эксплуатацию 261 точка доступа "средней мили". Такое покрытие оптической сети позволило охватить 176 "белой территории", на которой коммерсанты электронной связи смогут обслуживать примерно 69 300 домохозяйств, что составляет 82,7% от установленного показателя эффективности проекта.

До конца текущего года планируется построить и ввести в эксплуатацию еще 15 км трассы оптической кабельной сети и 21 точку доступа "средней мили".

Планируется, что 18 точек доступа будут расположены возле образовательных учреждений, при этом три точки доступа будут созданы на базовых станциях мобильных операторов. Согласно установленным графикам, первые подключения в учебных заведениях будут установлены уже в июле, а остальные — к концу ноября.

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В общей сложности в рамках проекта будет построено приблизительно 3620 км оптической сети и 459 точек доступа "средней мили".

В настоящее время широкополосную оптическую сеть ЛГЦРТ используют 15 региональных и национальных поставщиков услуг электронной связи, в том числе три оператора мобильной связи. Большинство пользователей сети являются региональными операторами. В настоящее время операторы арендуют и используют 6278 км трассы сети.

Проект широкополосного доступа реализует ЛГЦРТ. Финансирование второй очереди составляет 49 734 253 евро, из которых софинансирование ЕФРР составляет 42 274 115 евро, а вклад ЛГЦРТ — 7 460 138 евро.

В прошлом году ЛГЦРТ работал с оборотом 25,216 млн евро, что на 14,3% больше, чем годом ранее, а прибыль компании увеличилась на 20,1% и составила 5,581 млн евро, сообщает "Firmas.lv".

ЛГЦРТ является главным наземным оператором радио- и телепрограмм в стране. ЛГЦРТ также управляет долями государственного оператора мобильной связи "Latvijas mobilais telefons".