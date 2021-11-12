Льготы только для привитых и вечерние рейсы. Какие изменения ожидаются в работе общественного транспорта Риги?

С понедельника, 15 ноября, в рижском общественном транспорте льготы на проезд будут доступны только для пассажиров с действующим ковид-сертификатом. А непривитым отключат персонализированные э-талоны. Об этом в рамках пресс-конференции Рижской думы рассказала глава муниципального предприятия Rīgas satiksme (RS) Джинета Иннуса.

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По ее словам, все персонализированные э-талоны жителей, у которых нет действующего ковид-сертификата, будут выключены. Иннуса подчеркнула, что восстановлению они не подлежат и человеку нужно будет сделать новый э-талон. Стоимость нового э-талона составляет 2,85 евро.

Также глава RS подчеркнула, что если житель сделал прививку от коронавируса не в Латвии, а в одной из стран Евросоюза, ему необходимо обратиться в центр обслуживания клиентов предприятия и передать им всю необходимую информацию о сертификате, ее тут же проверят и льготы будут восстановлены.

Если же вакцинация была пройдена в одной из стран за пределами Евросоюза, необходимо обратиться в Национальную службу здравоохранения и зарегистрировать свой сертификат. Тогда RS получит эти данные и человеку будет выдан новый э-талон.

Как сообщил во время пресс-конференции вице-мэр Риги Вилнис Кирсис, 27 000 жителей столицы после 15 ноября могут остаться без льгот на проезд.

По его словам, в целом в Риге проживает 82 000 людей, которым полагается бесплатный проезд в общественном транспорте. Например, среди них есть пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, жертвы политических репрессий. Примерно у 22 000 из них или 27% нет ковид-сертификата.

Частичные скидки доступны 55 000 жителей, например, многодетным родителям, работникам социальной службы и студентам. У 5000 из них или 9% нет ковид-сертификата.

Кроме того, с 15 ноября опять будут внесены изменения в расписание общественного транспорта — будут возобновлены прежние вечерние рейсы. Иннуса указала, что количество рейсов до 20 часов не изменится.

Новое расписание для рабочих дней будет доступно на сайте RS с воскресенья, 14 ноября. В свою очередь расписание для выходных и праздничных дней станет известно в понедельник, 15 ноября.

Также по-прежнему будут закрыты автобусные маршруты 4z и 35, 1-й троллейбусный маршрут, не будут курсировать трамваи 3-го и 9-го маршрутов. По выходным будут закрыты 57-й автобусный маршрут и 11-й, 12-й и 13-й троллейбусные маршруты.