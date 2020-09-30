Либерализация техосмотра транспортных средств в итоге может привести к его удорожанию

Передача технического осмотра автотранспорта в руки частных компаний, вероятно, не сделает эту услугу существенно дешевле для владельцев транспортных средств, признает член правления Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Айвар Аксенок. Как пишет газета Neatkarīgā rīta avīze, депутаты Сейма в словах представителей CSDD и Министерства сообщения услышали сигналы о том, что эта услуга даже подорожает.

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Во вторник депутаты комиссии Сейма по публичным расходам и ревизиям заслушали доклады должностных лиц CSDD и Минсообщения о том, как будет организована продажа принадлежащих CSDD акций в компаниях, которые на сегодняшний день проводят техосмотры. Однако на передний план вышел вопрос о том, выиграют ли жители от полной передачи этой услуги в руки частных предпринимателей.

На то, что стоимость техосмотра может не уменьшиться, а то и увеличиться, косвенно указал и представитель Совета по конкуренции Янис Рачко. Он напомнил, что Совет призывал расширить круг претендентов на выполнение процедуры техосмотра, однако в ответ слышал аргумент, что существует конфликт интересов. "Поэтому будет узкий круг претендентов", — приводит слова Рачко издание.

"То есть цена не изменится. Этот плюс отпадает [..] Стоимость скорее может вырасти, выглядит так", — резюмировала заседание комиссии представитель Нацблока Илзе Индриксоне.

На данный момент техосмотр в Латвии проводят четыре прошедших аккредитацию в CSDD фирмы — "Auteko&TUV Latvija", "Autests", "Scantest" и "Venttests" на 31 станции техосмотра.

Однако, согласно предложению Минсообщения, в дальнейшем было бы правильнее перейти на процедуру закупки данных услуг по правилам Закона о публичных закупках, обеспечивая лишь контроль за проведением техосмотра путем видеонаблюдения и аттестации испекторов техосмотра.

Напомним, Совет по конкуренции считает, что государство необоснованно запрещает частным предприятиям участвовать в рынке техосмотра транспортных средств.