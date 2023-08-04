Лидака: в сентябре 6000 российских граждан получат письмо с просьбой покинуть Латвию

В сентябре 6000 граждан России должны получить письмо от Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) с просьбой покинуть Латвию, сообщил глава Комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмарс Лидака. Речь идет о тех, кто даже не попытался пройти проверку на получение статуса постоянного жителя ЕС. Будут ли их выдворять из страны, выясняла передача "Сегодня вечером" на Rus.LSM.lv.

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"Где-то 5-6 тысяч, по моим прогнозам. Это люди, которые не проявили никакого желания — ни сдавать экзамен, ни получить временный вид на жительство. То есть те, которые молчат. Если смотреть на закон, какой он сейчас есть, то УДГМ просто должно будут высылать требование покинуть государство в течение трех месяцев", — констатировал политик.

В Министерстве внутренних дел (МВД) подтвердили, что такие письма готовятся. По предварительным подсчетам, адресатов может быть около 6000.

"Если у человека нет прав находится в стране, то нужно уезжать в страну, где у человека есть право на пребывание. Время для выезда — три месяца. Оно дается для того, чтобы человек мог уехать без спешки. Если человек продолжает находится в Латвии незаконно, то может прийти момент, когда государственные структуры об этом узнают, и соответственно напомнят о том, что нужно уезжать. Уголовная ответственность не предусмотрена, но предусмотрена административная, так что человека могут оштрафовать", — заявил заместитель госсекретаря МВД Вилнис Витолиньш.

Несмотря на заявления главы МВД Мариса Кучинскиса о том, что полиция не будет ни на кого охотиться, как будет в реальности, не ясно. Лидака сомневается, что законодательство поменяется до 1 сентября.

Значит ли это, что в итоге какую-то семидесятилетнюю бабушку возьмут и отвезут к границе?

"Когда в моей комиссии мы такой вопрос задали начальнику Погранохраны, он так нам и сказал. Они просто по закону должны это делать",— отметил Лидака.

Однако представитель МВД Витолиньш подчеркнул, что у этих людей есть право получить любое другое разрешение на пребывание в Латвии, например, визу или временный ВНЖ.

В свою очередь, пересмотреть поправки к Закону об иммиграции призывают политики и общественные организации, например, общество "Русский голос для Латвии".

Председатель правления организации Мартин Левушкан считает, что к каждому из этих людей должен быть индивидуальный подход и необходимо выявить причины, по которым они не смогли выучить государственный язык и сдать экзамен. По словам Левушкана, сейчас государство готово обеспечить курсами латышского языка только 400 человек в год.