Лидер НКП Борданс: "Есть корреляция — чем больше вы делаете, тем ниже ваши рейтинги"

Министр юстиции, председатель Новой Консервативной партии (НКП) Янис Борданс в интервью Delfi Plus поделился мнением о том, почему у возглавляемой им политической силы за три года работы 13-го Сейма так упала популярность.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Я думаю, что это зависит от избирателей, а не от нас. Если мы сравним себя с количеством партий, выполняющих свои обещания в целом, то мы считаем, что НКП была абсолютным лидером в последние десятилетия. Кроме того, в каждой из отраслей мы управляем. "Новые консерваторы" большие. Мы большие и численности людей в партии, у нас самая большая фракция в Сейме, а еще у нас четыре министерства — самое большое количество министров. Фактически все эти министерства имеют самые большие бюджеты, за исключением Министерства юстиции", — сказал Янис Бондарс, отвечая на вопрос о том, почему НКП, по данным опросов общественного мнения SKDS не преодолевает 5%-й барьер: "Что общество, возможно, не заметило, так это того, что мы действительно очень сосредоточены на своей работе. Это (рейтинги) еще ничего не говорит о выборах. Как я видел ранее, существует корреляция — чем больше вы делаете, тем ниже ваши рейтинги. Но мы не будем менять наши методы работы и стиль работы".

На вопрос, будет ли сам Янис Борданс на выборах вновь кандидатом НКП в премьер-министры, политик ответил так: "У нас в партии есть такая традиция, и в уставе также указано, что лидер партии является кандидатом в премьер-министры. Кстати, у нас ежегодные выборы председателя правления. Потому что то, что выберет партия, будет тем"

Все интервью с председателем Новой Консервативной партии, министром юстиции Янисом Бордансом — читайте здесь.