"Концепцию политической нации, которую призывает создавать министр иностранных дел, "Согласие" призывает начать с трех ключевых слов — уважение, разговор, доверие. Какими будут ваши слова, господин Ринкевич? И последуют ли за словами дела?", — такими вопросами задался в ответ на заявление главы МИД председатель правления "Согласия" Яниса Урбановича.

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"Пора отказаться от устаревшего, исчерпавшего себя и не вызывающего доверия у латышей и русскоязычных понятия — "интеграция общества". Вместо этого надо укреплять и способствовать концепции политической нации, которая опирается на Конституцию Латвии, ценности Европы/Запада, понимание того, что государственность Латвии, независимость и безопасность — это наша основа, общая ответственность и долг", — такое сообщение 21 марта в соцсетях опубликовал министр иностранных дел Эдгар Ринкевич ("Новое Единство").

В ответ Янис Урбанович уже в своем заявлении напомнил, что "идея единой нации, единого народа Латвии присутствовала и при создании Латвийского государства, и при его восстановлении". В мае 1990 года вместе с Декларацией о независимости был принят и другой документ — "Призыв к народу Латвии". Далее Урбанович приводит цитату из этого документа:

"Верховный Совет Латвийской Республики, считая восстановление Латвийской Республики de facto единственным путем, который в состоянии обеспечить всему народу Латвии достойную человека жизнь, важнейшим принципом своей деятельности считает гарантирование политических свобод, экономических и социальных прав живущих в Латвии национальных групп, учитывая и всеобщие нормы прав человека, и специфические интересы культур национальных меньшинств. Парламент Латвии считает своим долгом свято соблюдать характерные для Латвийской Республики демократические принципы национальных отношений.

Самым надежным гарантом достижения этой цели является личное участие представителей национальных групп Латвии в создании политических, экономических и правовых основ независимого Латвийского государства. Только весь народ Латвии вместе сможет в общих интересах восстановить независимое, демократическое и европейское Латвийское государство".

"К сожалению, этот путь начался с противоположного — все оскорбления, обиды и боль прошлого были использованы как причина для раскола общества. Это стало осознанным методом для получения и сохранения монополии власти. Наличие "красных линий" создало несменяемую касту власти, для которой широкое участие жителей в управлении государством является нежелательным и даже опасным. Третья часть общества, для которой родным языком является русский, была представлена как "чужие", — констатирует Урбанович.

Лидер "Согласия" подчеркивает, "нам надо строить заборы безопасности на внешних границах Латвии, а внутри страны заборы надо разрушать. Надо обращаться к своим согражданам, не уничижая ни их родной язык, ни их самих. Терпеливо и неотступно. Мы не можем оставить их под внешним, разделяющим общество влиянием".