Лидер "Согласия" Янис Урбанович: "Я вижу, какой интерес у Нила"

Более чем три года работы 13-го Сейма стали временем испытаний для Социал-демократической партии "Согласие". Потеря власти в Рижской думы, отъезд экс-мэра столицы Нила Ушакова в Брюссель, расколы внутри фракций в столичном самоуправлении и парламенте. "Согласие", потеряв часть сторонников, все же остается лидером политического топа страны. О том, как "Согласие" готовится к выборам в 14-й Сейм в интервью Delfi Plus рассказал председатель партии Янис Урбанович.

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Один из главных вопросов, который встал перед "Согласием" после отъезда Нила Ушакова в Брюссель — это поиск новых лидеров, новых фронтменов.

Отвечая на вопрос, кто будет первым лицом "Согласия" в предвыборных дебатах, Янис Урбанович сказал: "Избирательная система в Латвии такова, что у нас пять округов. Фактически, каждый первый номер является кандидатом в премьер-министры. Но я также хотел бы сказать, что у нас есть и другие, которые, не будучи "номером один", могли бы им стать". В качестве примеров он привел мэра Резекне Александра Барташевича и мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша — оба не оставят свои самоуправления и не будут баллотироваться в Сейм, однако, по мнению Урбановича, оба, с учетом опыта, могли бы возглавить правительство.

Из слов Урбановича следует, что лидерами предвыборных списков от "Согласия" могут стать действующие депутаты Сейма Валерий Агешин, Ивар Зариньш, Регина Лочмеле, депутат Рижской думы Андрис Морозов, председатель парламентской Комиссии по госуправлению и делам самоуправлений Инга Голдберга.

"Я могу стартовать ниже", — так ответил Янис Урбанович на прямой вопрос о том, возглавит ли он список "Согласия" по Риге: "У меня две функции: с одной стороны, я должен заставлять себя быть в хорошей форме, потому что я должен идти в ногу с теми, кто подрастает. С другой стороны — мне надо передать им все знания и побуждать их расти еще больше".

Говоря о политическом будущем депутата Европарламента, экс-мэра Риги Нила Ушакова Янис Урбанович сказал следующее:

"Я вижу, какой интерес у Нила. Ему сейчас нужно побыть в стороне, и он сейчас это делает, со всеми обвинениями. Все доказательства растворяются. Поэтому он сейчас как европарламентарий идет, сотрудничает со всеми, ему задают вопросы, его интервьюируют. Когда он будет свободен от этих обвинений, я думаю, он будет очень рад вернуться в латвийскую политику. Он для меня прекрасное отражение в Европарламенте, поскольку мы находимся в очень большой семье группы Европейских социал-демократов. Но я вижу, что его интересует Латвия и он с радостью вернется. Однако есть эти условия — он должен победить обвинителей, должен быть чистым, чтобы мог прийти и сказать: "Смотрите, я отвоевал".

Полную версию интервью с председателем правления Социал-демократической партии "Согласие" Янисом Урбановичем — читайте здесь.