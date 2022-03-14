Lidl Latvija предлагает работу украинским беженцам
Foto: Lidl/Publicitātes attēli

Украинским беженцам Lidl Latvija предлагает работу в центре логистики в Риге, а также во всех своих магазинах по всей стране, сообщили агентству LETA представители предприятия.

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Рабочие обязанности и зарплаты у украинцев будут точно такими же, как и у местных сотрудников.

Сейчас в Lidl в Латвии работает около 2000 человек. Открывая новые магазины в Риге и городах регионов Латвии, сеть создает и новые рабочие места, отмечает компания.

Кандидаты должны владеть английским или русским языком, а также быть официально зарегистрированы в латвийских учреждениях — должна быть долгосрочная виза с правом на трудоустройство, сообщают представители Lidl Latvija.

Объявления о вакансиях, предлагаемые Lidl на украинском языке, публикуются на крупнейших порталах вакансий в Латвии.

Уже сообщалось, что материнская компания розничной сети Lidl — Schwarz Group — безвозмездно передала Украине товаров на 10 млн евро.

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