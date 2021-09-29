Lidl Latvija вложит в санацию грунтовых вод на Саркандаугаве почти 800 000 евро

Предприятие розничной торговли SIA Lidl Latvija планирует инвестировать почти 800 тысяч евро в проект санации загрязненных грунтовых вод на Саркандаугаве на улице Дунтес 5. В этом месте предприятие хочет построить магазин, соообщил LETA представитель Департамента корпоративной коммуникации Lidl Latvija Ингарс Рудзитис.

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Он сообщил, что Lidl Latvija заключило договор с АО VentEko и британской компанией ATG group о реализации проекта санации загрязненных подземных вод на улице Дунтес 25.

По словам Рудзитиса, с учетом рекомендаций исследования, проведенного специалистами Центра моделирования окружающей среды Рижского технического университета (РТУ), в проекте будет использована уникальная технология, которая до сих пор не применялась в Латвии.

Работы на объекте планируется начать на следующей неделе и завершить к концу ноября.

Микус Кисис, руководитель отдела недвижимости Lidl Latvija, убежден, что все жители Саркандаугавы получат выгоду от реализации проекта, который направлен на устранение наследия промышленного загрязнения и значительное улучшение состояния окружающей среды в этом районе столицы.

Как сообщил научный сотрудник Центра моделирования окружающей среды РТУ Каспарс Крауклис, разработана гидрогеологическая модель объекта на улице Дунтес, 25 и его окрестностей.

"Модель включает в себя информацию предыдущих геологических исследований, картографические материалы о строительстве, данные о скважинах в этом районе, оцифрованный ландшафт, а также отдельные карты из Латвийской гидрогеологической модели LAMO, разработанной РТУ Эта модель может симулировать различные сценарии: поток загрязняющих веществ в заданный период времени, оборудование инженерно-технических сооружений", — пояснил Крауклис.

Исследования, проведенные специалистами РТУ, показали, что на территории объекта на улице Дунтес 5 шириной 150 метров и длиной 90 метров верхняя часть горизонта грунтовых вод загрязнена на всей территории. Установлено, что загрязнение продолжает просачиваться в грунтовые воды и мигрировать в Саркандаугавский канал.