Liepājas autobusu parks планирует во вторник выполнить в Огре и Айзкраукле все рейсы

Предприятие Liepājas autobusu parks во вторник планирует выполнить все рейсы в Огре и Айзкраукле.

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Также предприятие сообщает, что во вторник в Лиепае из-за болезни водителей автобусов не был выполнен один рейс по маршруту Вергале-Лиепая в 6:40.

Liepājas autobusu parks поручено устранить недостатки в перевозке пассажиров на региональных автобусных маршрутах в Огре и Айзкраукле в течение этой недели, если же это не будет сделано, Автотранспортная дирекция инициирует расторжение договора с перевозчиком.