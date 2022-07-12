Liepājas autobusu parks планирует во вторник выполнить в Огре и Айзкраукле все рейсы
Foto: LETA

Предприятие Liepājas autobusu parks во вторник планирует выполнить все рейсы в Огре и Айзкраукле.

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Также предприятие сообщает, что во вторник в Лиепае из-за болезни водителей автобусов не был выполнен один рейс по маршруту Вергале-Лиепая в 6:40.

Liepājas autobusu parks поручено устранить недостатки в перевозке пассажиров на региональных автобусных маршрутах в Огре и Айзкраукле в течение этой недели, если же это не будет сделано, Автотранспортная дирекция инициирует расторжение договора с перевозчиком.

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