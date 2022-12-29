Лиепайчан призывают жертвовать ненужные свечи и парафин для украинской армии

Лиепайское самоуправление в сотрудничестве с обществом Tavi draugi призывает жителей жертвовать парафин, свечи и свечные огарки для изготовления блиндажных свечей для нужд украинских военных, сообщает LETA.

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Свечи можно отдать в вестибюле Лиепайского Латышского общества, по адресу Площадь Рожу 5/6. Кроме того, свечи принимаются в кафе Tavi draugi на улице Грауду, 45-1.

Лиепайчане пожертвовали уже более 250 килограмм парафина. Из них изготовили 2000 блиндажных свечей. Акция продлится столько, сколько у украинской армии будет необходимость в таких свечах.

Подобные акции проходят и в других городах Латвии.