Лиепайская больница рассматривает закрытие ряда отделений

Лиепайская региональная больница из-за резкого наплыва пациентов с Covid-19 ограничивает амбулаторные услуги и рассматривает закрытие отдельных отделений, сообщила агентству LETA специалист по связям с общественностью больницы Индра Грасе.

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Открыть еще одно отделение для больных Covid-19 у больницы нет возможности, так как в этом случае она не сможет оказывать помощь другим больным.

Во вторник в Лиепайской региональной больнице лечились 78 пациентов с Covid-19, в том числе десять находятся в реанимации, восемь из них нуждаются в искусственной вентиляции легких из-за крайне тяжелого состояния.

Как сообщалось, количество пациентов с Covid-19 в больницах увеличилось в понедельник до 1444 человек.

В настоящее время в больницах находятся 1284 пациента со среднетяжелым течением заболевания, состояние 160 человек - тяжелое, что составляет 11% общего числа госпитализированных.