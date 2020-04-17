Лиепайский священник сравнил дистанционные молебны с резиновой женщиной

Онлайн-богослужения это как вегетарианская колбаса, безалкогольное пиво или резиновая женщина — такие эпитеты из уст своего коллеги перечислил пастор лиепайской церкви св. Анны Янис Битанс. У горожан есть опасения, что община прихожан церкви св. Анны тайно собирается на службы, выдавая их за якобы нечаянные встречи верующих, пришедших помолиться, сообщает Latvijas Radio.

Церковь св. Анны объединяет городские власти и интеллигенцию. Среди прихожан — руководство Лиепайской думы, полицейские, юристы и другие известные в городе люди. В Лиепае начали циркулировать слухи о тайных собраниях христиан по ночам, на которые городская дума смотрит сквозь пальцы. Подозрения лиепайчан обострились во время Пасхи. В распоряжение местной газеты Kurzemes Vārds попало видео, где заснято, как примерно 45 человек под покровом темноты покидают церковь, а в светящихся окнах видны силуэты еще примерно пяти.

Представитель Курземского регионального управления Госполиции Мадара Шершнева сказала Latvijas Radio, что Госполиция не получала по этому поводу вызовов. 11 апреля вызов получила Лиепайская муниципальная полиция, сообщил ее представитель Каспар Варпиньш:

"Мы обследовали примерно в 21:25, потом в 21:42 конкретную церковь, но ее ворота были заперты. Заодно обследовали еще две церкви, там ворота тоже заперты были. Внутрь церкви мы не попали, чтобы проверить упомянутый факт. У нас нет права взламывать дверь или врываться внутрь".

Пастор Янис Битанс церкви св. Анны в Лиепае рассказал журналистам Kurzemes Vārds, что богослужения на пасху происходили, но при закрытых дверях, чтобы верующих не собралось слишком много. Хотя в период действия режима ЧС в стране публичные богослужения не проводятся, для индивидуального посещения храмы не закрыты. Но и в таком случае в церкви не должно собираться более 25 человек, и им предписано соблюдать положенную дистанцию в два метра друг от друга.

Пастор осознает, что собрания запрещены, но сказал, что церковь открыта и люди туда приходят. В соцсетях священник сравнил богослужения онлайн с резиновой женщиной или безалкогольным пивом. Правда потом добавил — это были не эпитеты из уст самого Битанса, он пересказал слова коллеги.

Мэр Лиепаи Янис Вилнитис отказался комментировать богослужение Латвийскому радио, но дал комментарий газете Kurzemes Vārds. Он указал, что на богослужении было около 50 человек и процитировал Библию — постом и молитвой можно заставить зло отступить. По мнению мэра, молитва сообща — наилучшее оружие в борьбе с этим злом, то есть с коронавирусом.

Журналистка Kurzemes Vārds Нора Дрике рассказала, что церковь восприняла публикацию о тайных богослужениях как зло и священник ей пригрозил, что ее деяния не останутся безнаказанными Господом. Позже он пригласил ее дружить на Facebook и прислал в редакцию поздравления с Пасхой. Упоминание сравнения дистанционных молитв с резиновой женщиной и безалкогольным пивом пастор со своей страницы в соцсети удалил.