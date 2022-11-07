Лиепайский университет присоединится к Латвийскому университету

Лиепайский университет в понедельник принял решение присоединиться к Латвийскому университету (ЛУ), сообщается на портале Liepajniekiem.lv.

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После выборов ректора в повестке дня был вопрос, по которому должно было пройти голосование конституционного собрания — выбор партнера по консолидации. Выбор был между ЛУ и Рижским техническим университетом (РТУ). Собравшиеся единогласно решили поддержать первый вариант и присоединиться к ЛУ, сообщает портал.

На вопрос, что изменится в жизни Лиепайского университета, председатель конституционного собрания Улдис Жупа ответил, что предсказать изменения сложно.

Ранее конституционное собрание Лиепайского университета не смогло избрать нового ректора.