Лиепайский университет присоединят к Рижскому техническому университету

Кабинет министров поддержал присоединение Лиепайского университета (LiepU) к Рижскому техническому университету (РТУ). Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

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Приказом Кабмина предусмотрено, что в результате реорганизации LiepU будет передан РТУ в качестве отдельного структурного подразделения с 1 марта 2024 года.

Решение поддержать реорганизацию совет и сенат LiepU приняли в конце мая этого года. Решение на присоединение к РТУ направлено на долгосрочное развитие, служит предпосылкой для инвестиций Реабилитационного фонда и дальнейшего выделения средств на финансирование LiepU.

"Присоединение Лиепайского университета к РТУ науки является важным шагом для создания сильной научной экосистемы в Лиепае, предоставления дополнительных ресурсов и создания новых возможностей для студентов и исследователей. Это способствует научным исследованиям, образованию и инновациям как в Курземском регионе, так и на национальном уровне", — заявил Янис Пайдерс, директор Департамента высшего образования, науки и инноваций Минобразования и науки.

В 2022 году правительство приняло решение о присоединении Латвийской морской академии (LJA) и Лиепайского морского колледжа (LJK) к РТУ, а также об интеграции Латвийской академии спортивной педагогики (LSPA) в Рижский университет им. Страдыня (RSU).

23 мая 2023 года было утверждено присоединение Резекненской технологической академии к РТУ и присоединение Банковской Высшей школы к Латвийскому университету (ЛУ).