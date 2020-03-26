Лиепайское самоуправление доставило из больницы домой трех пациентов с Covid-19
Foto: DELFI Aculiecinieks

Лиепайское самоуправление доставило из Лиепайской региональной больницы домой трех лиепайчан, у которых констатировано заболевание инфекцией Covid-19 в легкой форме, сообщает "Курземес вардс".

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Председатель Лиепайской думы Янис Вилнитис рассказал, что самоуправление действовало таким образом потому, чтобы исключить возможность контакта инфицированных с другими людьми, а также исключить возможность пользоваться общественным транспортом и не подвергать риску заражения окружающих. Пациенты с Covid-19 продолжат лечение дома, соблюдая карантинные меры, — пояснил руководитель самоуправления.

Вилнитис также сказал, что в Лиепайской региональной больнице находился и житель Гробинского края, но и у этого пациента заболевание Covid-19 констатировано не среднетяжелой или тяжелой форме.

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