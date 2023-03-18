"Лиепайскую партию" по-прежнему будет возглавлять Сескc
Foto: LETA

На состоявшемся в субботу ежегодном съезде "Лиепайской партии" руководство партией единогласно было доверено Улдису Сесксу, сообщили в офисе партии.

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Сопредседателями партии избраны мэр города Гунар Ансиньш и управляющий Лиепайской специальной экономической зоной Улдис Хмелевскис.

Правление пополнили два новых члена — министр внутренних дел Марис Кучинскис и парламентский секретарь Министерства земледелия Эдгар Путра. Работу в правлении продолжат Хельвий Валцис, Кристине Ниедре-Латхере, Наталья Вецвагаре и Вита Плуксна.

Во вступительном слове на открытии съезда Сескс отметил, что дата съезда совпадает с днем рождения города 18 марта, когда 398 лет назад Лиепая официально получила права города.

"Я не могу спокойно смотреть на то, что сделали и еще сделают с Латвией и Лиепаей запоздалые решения и реформы, а также управление непонятными целями при предыдущих правительствах. Что будет со здравоохранением, образованием, сельским хозяйством, промышленностью и многими другими отраслями", — сказал Сескс.

По его словам, Латвия рискует потерять самый важный ресурс любой страны — талантливых и знающих людей. "Если здесь не будет возможностей, люди просто станут искать лучшее и более комфортное место для жизни", — сказал Сескс, подчеркнув проблемы, которые необходимо решить на национальном уровне.

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