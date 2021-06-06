Лиепая: победила партия экс-мэра Сескса. Партия мэра Вилнитиса — вторая

На выборах в самоуправления в Лиепае первое место заняла Лиепайская партия, в которой важную роль по-прежнему играет в прошлом мэр города Улдис Сескс. На втором месте Латвийское объединение регионов, локомотивом которого является нынешний мэр Лиепаи Янис Вилнитис.

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У Лиепайской партии 41,19% голосов, у Латвийского объединения регионов — 30,92%, и эти партии сохранят за собой уверенное большинство в думе. На третьем месте в Лиепае — "Согласие" (11,81%), на четвертом общий список Движение "За!", "Новое "Единство"" и "Прогрессивные" (6,01%), на пятом — Национальное объединение (5,04%).

Явка в Лиепае составила 28,84%.