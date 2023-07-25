Лиепая: туристы отменяют резервации и покидают гостиницы из-за утечки сточных вод
Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

В Лиепае после утечки неочищенных сточных вод в море гости города отменяют резервации в расположенных неподалеку гостиницах или же покидают отели, сообщила передача Dienas ziņas на Латвийском телевидении (LTV).

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Руководительница Зиемупского центра туристической информации Дайна Витола заявила в интервью LTV, что утечка сточных вод в море "стала довольно значительным ударом ниже пояса" для гостевых домов.

Витола заявила, что туристы отменяют резервации, а также вовсе уезжают, поскольку "те, кто приехал отдыхать к морю, совершенно логично меняют направление".

В свою очередь, как отметила владелица дома отдыха LavenderVilla Зане Густа, гости удивлены тем, что не могут пойти к морю.

Однако вода в местах для купания в Лиепае соответствует всем нормам. Об этом свидетельствуют полученные 25 июля результаты повторных анализов воды, сообщила агентству LETA глава Отдела общественных отношений и маркетинга Лиепайской думы Зита Лаздане.

Пробы были взяты возле канализационных систем на улице Либиешу 33, с пляжа "Лиедаги" и с пляжа возле стадиона.

В то же время Лаздане указала, что следующие результаты анализов будут доступны в среду, 26 июля.

Как сообщалось ранее, вечером в воскресенье, 23 июля, в Лиепае, в Шкеде, обрушилась стенка резервуара предварительной очистки очистных сооружений, в результате неочищенные сточные воды просочились в море.

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