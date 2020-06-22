Лиго: как работают торговые центры, почта и рынок

Портал DELFI обобщил информацию о том, как с 22 по 24 июня будут работать торговые центры, магазины, почты, рынок и CSDD.
ТЦ Origo
22 июня:
т/ц Origo — 10.00 — 20.00
Rimi Hyper — 7.00 — 24.00
Bite — 9.00 — 21.00
LMT — 10.00 — 20.00
Euronics — 10.00 — 20.00
Polaris — 10.00 — 20.00
Swedbank — 10.00 — 20.00
23 июня:
т/ц Origo — 10.00 — 20.00
Rimi Hyper — 7.00 — 22.00
Bite — 10.00 — 20.00
LMT — 10.00 — 18.00
Euronics — 10.00 — 20.00
Polaris — 10.00 — 20.00
Swedbank — 10.00 — 18.00
24 июня:
т/ц Origo — 2-3 этаж, B тоннель закрыты
Rimi Hyper — 10.00 — 22.00
Bite — закрыто
LMT — закрыто
Euronics — закрыто
Polaris — 12.00 — 20.00
Swedbank — закрыто
ТЦ Spice и Spice Home
22 июня:
т/ц Spice — 10.00 — 22.00
т/ц Spice Home — 10.00 — 21.00
Rimi — 8.00 — 23.00
23 июня:
т/ц Spice — 10.00 — 20.00
т/ц Spice Home — 10.00 — 20.00
Rimi — 8.00 — 21.00
24 июня:
т/ц Spice — закрыто
т/ц Spice Home — закрыто
Rimi — 11.00 — 23.00
ТЦ Akropole
23 июня:
т/ц Akropole — 10.00 — 20.00
Maxima — 8.00 — 22.00
Euroaptieka — 9.00 — 20.00
Lemon Gym — 7.00 — 20.00
24 июня:
т/ц Akropole — закрыто
Maxima — 9.00 — 23.00
Euroaptieka — закрыто
Lemon Gym — закрыто
ТП Alfa
22 июня:
тп Alfa — 10.00 — 22.00
Rimi — 8.00 — 23.00
23 июня:
тп Alfa — 10.00 — 20.00
Rimi — 8.00 — 21.00
Cinamon — 10.00 — 20.00
Банки — 10.00 — 19.00
24 июня:
тп Alfa (в том числе банки) — закрыто
Rimi — 11.00 — 23.00
Cinamon — 12.00 — 22.00
ТЦ Mols
22 июня:
т/ц Mols — 10.00 — 21.00
Rimi — 9.00 — 22.00
23 июня:
т/ц Mols — 10.00 — 20.00
Rimi — 9.00 — 21.00
24 июня:
т/ц Mols — закрыто
Rimi — 11.00 — 22.00
ТЦ Domina Shopping
22 июня:
т/ц Domina Shopping — работает без изменений
23 июня:
т/ц Domina Shopping — 10.00 — 19.00
Maxima — 8.00 — 20.00
24 июня:
т/ц Domina Shopping — закрыто
Maxima — 10.00 — 22.00
ТЦ Galleria Riga
22 июня — 10.00 — 21.00
магазины:
23.06.10.00-17.00,
24.06. закрыто
Rimi:
23.06. — 8.00 — 21.00,
24.06. — 11.00. — 23.00
MyFitness:
23.06. — 9.00 — 16.00
24.06. — закрыто
ТЦ Sky&More
23 июня:
т/ц Sky&More — 10.00 — 18.00
Sky — 8.00 — 21.00
24 июня:
т/ц Sky&More — закрыто
Sky — 11.00 — 21.00
Stockmann
23 июня:
Stockmann Delikatess — 10.00-21.00
Косметика, аксессуары, 2-4 этаж — 11.00 — 18.00
24 июня:
Stockmann Delikatess — 12.00-20.00
Косметика, аксессуары, 2-4 этаж — 12.00 — 18.00
Подземная автостоянка 1-й час бесплатно, каждый следующий — 2 евро.
ТЦ Riga Plaza
23 июня:
т/ц Riga Plaza — 10.00 — 18.00
Maxima — 10.00 — 21.00
24 июня:
т/ц Riga Plaza — закрыто
Maxima — 10.00 — 22.00
Время работы всех магазинов Maxima Latvija в праздничные дни можно узнать на сайте, а также на входных дверях каждого магазина.
Время работы магазинов Rimi можно узнать на домашней странице предприятия.
Рижский Центральный рынок
23 июня:
Овощной павильон 7:30 — 17:00
Рыбный павильон 7:30 — 17:00
Мясной павильон 7:00 — 17:00
Гастрономический павильон 7:30 — 17:00
Открытая и закрытая территория 7:00 — 17:00
Торговый дом (улица Спикеру 2 и Пуполу 5) 9:00 — 17:00
Рижский Центральный рынок 24 июня:
Мясной, Гастрономический, Овощной, Рыбный павильоны закрыты
Закрытая и Открытая территория 7:00 — 18:00
Торговый дома (улица Спикеру 2 и Пуполу 5) 9:00 — 18:00
23 и 24 июня:
Фермерский рынок (на улицах Гайзиня, Спикеру и Пуполу):
Торговые места с автомобилями 17:00 — 7:00
Торговые места со складами 00:00 — 24:00
Ночной цветочный рынок 19:00 — 7:00 закрыт
CSDD
В понедельник, 22 июня будет работать станция техсмотра в Риге (ул. Антенас 2), в Даугавпилсе, Гробине, Екабпилсе, Елгаве, Сигулде, Талси и Валмиере в соответствии с субботним графиком. Рабочий день на час короче.
23 и 24 июня Центра обслуживания клиентов и ТО будут закрыты.
Latvijas Pasts
В понедельник, 22 июня и во вторник, 23 июня — почтовые услуги будут доступны в отдельных отделениях в Риге, Марупе, Даугавпилсе, Елгаве Екабпилсе, Лиепае и Озолниеках. Со списком адресов и графиком работы можно ознакомиться ЗДЕСЬ. В свою очередь, 24 июня все постовые отделения будут закрыты.