Лиго: как работают торговые центры, почта и рынок

Портал DELFI обобщил информацию о том, как с 22 по 24 июня будут работать торговые центры, магазины, почты, рынок и CSDD.

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ТЦ Origo

22 июня:

т/ц Origo — 10.00 — 20.00

Rimi Hyper — 7.00 — 24.00

Bite — 9.00 — 21.00

LMT — 10.00 — 20.00

Euronics — 10.00 — 20.00

Polaris — 10.00 — 20.00

Swedbank — 10.00 — 20.00

23 июня:

т/ц Origo — 10.00 — 20.00

Rimi Hyper — 7.00 — 22.00

Bite — 10.00 — 20.00

LMT — 10.00 — 18.00

Euronics — 10.00 — 20.00

Polaris — 10.00 — 20.00

Swedbank — 10.00 — 18.00

24 июня:

т/ц Origo — 2-3 этаж, B тоннель закрыты

Rimi Hyper — 10.00 — 22.00

Bite — закрыто

LMT — закрыто

Euronics — закрыто

Polaris — 12.00 — 20.00

Swedbank — закрыто





ТЦ Spice и Spice Home

22 июня:

т/ц Spice — 10.00 — 22.00

т/ц Spice Home — 10.00 — 21.00

Rimi — 8.00 — 23.00

23 июня:

т/ц Spice — 10.00 — 20.00

т/ц Spice Home — 10.00 — 20.00

Rimi — 8.00 — 21.00

24 июня:

т/ц Spice — закрыто

т/ц Spice Home — закрыто

Rimi — 11.00 — 23.00





ТЦ Akropole

23 июня:

т/ц Akropole — 10.00 — 20.00

Maxima — 8.00 — 22.00

Euroaptieka — 9.00 — 20.00

Lemon Gym — 7.00 — 20.00

24 июня:

т/ц Akropole — закрыто

Maxima — 9.00 — 23.00

Euroaptieka — закрыто

Lemon Gym — закрыто





ТП Alfa

22 июня:

тп Alfa — 10.00 — 22.00

Rimi — 8.00 — 23.00

23 июня:

тп Alfa — 10.00 — 20.00

Rimi — 8.00 — 21.00

Cinamon — 10.00 — 20.00

Банки — 10.00 — 19.00

24 июня:

тп Alfa (в том числе банки) — закрыто

Rimi — 11.00 — 23.00

Cinamon — 12.00 — 22.00





ТЦ Mols

22 июня:

т/ц Mols — 10.00 — 21.00

Rimi — 9.00 — 22.00

23 июня:

т/ц Mols — 10.00 — 20.00

Rimi — 9.00 — 21.00

24 июня:

т/ц Mols — закрыто

Rimi — 11.00 — 22.00





ТЦ Domina Shopping

22 июня:

т/ц Domina Shopping — работает без изменений

23 июня:

т/ц Domina Shopping — 10.00 — 19.00

Maxima — 8.00 — 20.00

24 июня:

т/ц Domina Shopping — закрыто

Maxima — 10.00 — 22.00





ТЦ Galleria Riga

22 июня — 10.00 — 21.00

магазины:

23.06.10.00-17.00,

24.06. закрыто

Rimi:

23.06. — 8.00 — 21.00,

24.06. — 11.00. — 23.00

MyFitness:

23.06. — 9.00 — 16.00

24.06. — закрыто





ТЦ Sky&More

23 июня:

т/ц Sky&More — 10.00 — 18.00

Sky — 8.00 — 21.00

24 июня:

т/ц Sky&More — закрыто

Sky — 11.00 — 21.00





Stockmann

23 июня:

Stockmann Delikatess — 10.00-21.00

Косметика, аксессуары, 2-4 этаж — 11.00 — 18.00

24 июня:

Stockmann Delikatess — 12.00-20.00

Косметика, аксессуары, 2-4 этаж — 12.00 — 18.00

Подземная автостоянка 1-й час бесплатно, каждый следующий — 2 евро.





ТЦ Riga Plaza

23 июня:

т/ц Riga Plaza — 10.00 — 18.00

Maxima — 10.00 — 21.00

24 июня:

т/ц Riga Plaza — закрыто

Maxima — 10.00 — 22.00

Время работы всех магазинов Maxima Latvija в праздничные дни можно узнать на сайте, а также на входных дверях каждого магазина.

Время работы магазинов Rimi можно узнать на домашней странице предприятия.

Foto: DELFI

Рижский Центральный рынок

23 июня:

Овощной павильон 7:30 — 17:00

Рыбный павильон 7:30 — 17:00

Мясной павильон 7:00 — 17:00

Гастрономический павильон 7:30 — 17:00

Открытая и закрытая территория 7:00 — 17:00

Торговый дом (улица Спикеру 2 и Пуполу 5) 9:00 — 17:00

Рижский Центральный рынок 24 июня:

Мясной, Гастрономический, Овощной, Рыбный павильоны закрыты

Закрытая и Открытая территория 7:00 — 18:00

Торговый дома (улица Спикеру 2 и Пуполу 5) 9:00 — 18:00

23 и 24 июня:

Фермерский рынок (на улицах Гайзиня, Спикеру и Пуполу):

Торговые места с автомобилями 17:00 — 7:00

Торговые места со складами 00:00 — 24:00

Ночной цветочный рынок 19:00 — 7:00 закрыт

Foto: Publicitātes foto

CSDD

В понедельник, 22 июня будет работать станция техсмотра в Риге (ул. Антенас 2), в Даугавпилсе, Гробине, Екабпилсе, Елгаве, Сигулде, Талси и Валмиере в соответствии с субботним графиком. Рабочий день на час короче.

23 и 24 июня Центра обслуживания клиентов и ТО будут закрыты.

Foto: LETA

Latvijas Pasts

В понедельник, 22 июня и во вторник, 23 июня — почтовые услуги будут доступны в отдельных отделениях в Риге, Марупе, Даугавпилсе, Елгаве Екабпилсе, Лиепае и Озолниеках. Со списком адресов и графиком работы можно ознакомиться ЗДЕСЬ. В свою очередь, 24 июня все постовые отделения будут закрыты.